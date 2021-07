La Juventus è attesa da una fine di luglio molto impegnativa in tema di mercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini è al lavoro per provare a trovare un'intesa con il Sassuolo per il trasferimento di Manuel Locatelli nella società bianconera.

La società piemontese, inoltre, dovrebbe investire su una quarta punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Proprio l'argentino è uno dei giocatori più chiacchierati in queste ultime settimane dai principali giornali sportivi. Il suo contratto in scadenza a giugno 2022 mette la Juventus davanti alla necessità di definire quanto prima il prolungamento del suo contratto, anche per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione.

Arrivano intanto indiscrezioni positive però riguardo il rinnovo contrattuale del giocatore argentino: ci sarebbe la volontà da entrambi le parti di proseguire insieme. Di conseguenza potrebbe arrivare il rinnovo di contratto nei prossimi giorni.

L'agente sportivo di Paulo Dybala Jorge Antun sarebbe atteso la prossima settimana a Torino per trovare un'intesa economica sull'ingaggio.

L'agente sportivo di Dybala Jorge Antun potrebbe incontrare la Juventus la settimana prossima

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Paulo Dybala e la Juventus nei prossimi giorni potrebbero definire il prolungamento contrattuale.

Attualmente infatti l'intesa fra le parti scade a giugno 2022, il giocatore sarebbe pronto a venire incontro alla società bianconera accettando l'offerta da 10 milioni di euro a stagione, compresi i bonus, fino a giugno 2026.

Fino a qualche mese fa circolava la voce che l'argentino avrebbe voluto un ingaggio di almeno 12 milioni di euro a stagione, per guadagnare quanto Matthijs De Ligt.

Nelle ultime settimane però Dybala avrebbe deciso di accettare l'offerta della Juventus da 10 milioni di euro a stagione, anche per venire incontro al difficile momento economico.

L'importanza di Paulo Dybala per Massimiliano Allegri

In questi primi giorni di preparazione estiva Paulo Dybala sta dimostrando di voler essere protagonista nella nuova stagione. Il tecnico Massimiliano Allegri lo considererebbe infatti parte integrante del progetto sportivo della Juventus e un punto di riferimento per il presente e per il futuro.

Le recenti indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile trasferimento di Dybala al Barcellona non trovano riscontro fra i principali giornali sportivi italiani.