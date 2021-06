In casa Inter si deve fare inevitabilmente i conti con quanto successo a Christian Eriksen, che intanto quest'oggi ha anche lasciato l'ospedale dopo l'operazione subita ieri, ma c'è grande incertezza sul fatto che possa tornare in campo in futuro. Proprio per questo motivo i nerazzurri devono pensare a come rinforzare il centrocampo, in attesa di notizie certe. Sono stati fatti tanti nomi negli ultimi giorni, con Simone Inzaghi che avrebbe chiamato anche Luis Alberto, ma la Lazio difficilmente cederà uno dei migliori elementi in rosa proprio alla società che gli ha "soffiato" l'allenatore meno di un mese fa.

Per questo motivo, l'ultimo nome finito in cima alla lista degli obiettivi sarebbe quello di Donny Van De Beek.

Inter su Van De Beek

L'Inter è in cerca di un rinforzo a centrocampo che possa alzare il tasso tecnico e per questo motivo avrebbe messo gli occhi su Donny Van De Beek. Il centrocampista olandese non ha fatto benissimo al Manchester United, tanto da perdere anche il posto in Nazionale e, conseguentemente, gli Europei. Proprio questa cosa non è andata bene al giocatore, che adesso preme per lasciare l'Inghilterra. Nonostante il pesante investimento fatto, avendolo acquistato dall'Ajax l'anno scorso per oltre 40 milioni di euro, infatti, il classe 1997 non ha trovato tantissimo spazio e quando è stato impiegato non ha fatto la differenza.

In 19 presenze in Premier League, Van De Beek ha realizzato una rete e collezionato un solo assist, a fronte di sei partite giocate in Champions League e tre in Europa League, in cui non ha mai timbrato il cartellino. Proprio alla luce di questo rendimento il Manchester United potrebbe anche aprire le porte alla cessione. L'Inter lo vorrebbe per affiancarlo a Marcelo Brozovic e Nicolò Barella, in attesa di capire se Christian Eriksen potrà tornare in campo.

La possibile trattativa tra le due società

I rapporti tra Inter e Manchester United sono ottimi, come testimoniano i trasferimento in nerazzurro negli ultimi anni di Romelu Lukaku, Alexis Sanchez e Ashley Young. I Red Devils potrebbero anche aprire le porte alla cessione di Donny Van De Beek in prestito, ma bisognerà capire se con il diritto o con l'obbligo di riscatto.

La cifra pattuita, in quel caso, potrebbe aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni di euro, rimandando comunque l'investimento di un anno. Il giocatore non ha un ingaggio impossibile, da 6 milioni di euro a stagione, ma non è escluso che, come successo il primo anno di Sanchez a Milano, quando il cileno era in prestito, lo stipendio venga diviso al 50% tra le due società. I nerazzurri, così, avrebbero un anno per valutare se fare un investimento importante su un giocatore ancora molto giovane e con tanti margini di crescita.