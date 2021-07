La Juventus avrebbe pensato di assicurarsi le prestazioni di Erling Braut Haaland se dovesse partire Cristiano Ronaldo. Il bomber norvegese sarebbe il profilo più quotato per sostituire l'ex Real Madrid, che dovrebbe tornare a breve per l'inizio del ritiro bianconero. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, basterebbe versare i 75 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria per ingaggiare l'ex attaccante del Salisburgo che ha il contratto in scadenza nel 2022 con il Borussia Dortmund. Sulle sue tracce ci sarebbero anche club come Manchester City, Real Madrid e Chelsea.

Il futuro di Ronaldo non è ancora chiaro, ma la dirigenza presieduta da Andrea Agnelli potrebbe aprire ad una cessione nonostante rimanga un altro anno di contratto. L'addio del lusitano garantirebbe un risparmio di circa 60 milioni di euro al club torinese, che avrebbe poi la possibilità di investire su altri calciatori per potenziare l'intera rosa. Il desiderio di Allegri sarebbe quello di allungare il contratto di Paulo Dybala, ritenuto un calciatore fondamentale per il nuovo progetto che si fonderà sui giovani prospetti come De Ligt e Federico Chiesa.

L'imperativo per i bianconeri è cedere

La Juventus dovrebbe intenzionata a cedere i calciatori in esubero. Merih Demiral è quello che potrebbe garantire una ricca entrata economica.

La sua valutazione sarebbe di circa 45 milioni di euro e piacerebbe ad Everton e Atalanta. Con la squadra di Percassi si potrebbe valutare anche un possibile scambio con Robin Gosens. L'esterno piacerebbe come rinforzo per la corsia di sinistra. Il sogno per il centrocampo sarebbe invece Manuel Locatelli, che avrebbe una stima di circa 40 milioni di euro.

Cifra che potrebbe essere abbassata con l'inserimento di alcune contropartite tecniche come quelle di Fagioli e Gianluca Frabotta. Quest'ultimo sarebbe però seguito dal Genoa di Preziosi.

Federico Bernardeschi potrebbe essere sacrificato dopo l'interesse da parte di Lazio e Roma. Il club di Claudio Lotito lo vorrebbe come esterno per il 4-3-3 di Maurizio Sarri e potrebbe intavolare un'operazione che riguarda anche Luis Alberto.

Il tecnico di Figline avrebbe espresso ila sua stima anche per il brasiliano Arthur, che ha deluso durante l'ultima stagione. L'ex Siviglia avrebbe rotto con la dirigenza laziale ma sarebbe seguito anche dal Milan. La Roma, invece, potrebbe proporre uno scambio alla pari con Edin Dzeko se, a Trigoria, dovesse arrivare Andrea Belotti come nuovo attaccante. L'ex Palmero sarebbe valutato circa 25 milioni di euro ma i giallorossi non andrebbero oltre i 15 milioni.