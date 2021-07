La Juventus si sarebbe attivata per portare avanti diverse trattative. Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Leandro Paredes, mediano argentino ex Roma.

La situazione

Dopo l’operazione di Arthur, la Juventus ha iniziato a individuare i possibili sostituti per rimpiazzare momentaneamente il brasiliano. Dopo diverse ipotesi come ad esempio il ritorno di Pjanic, la società bianconera ha messo gli occhi su Leandro Paredes, centrocampista del PSG. Fresco vincitore della Copa America e reduce da una buona stagione con la squadra francese, Paredes rappresenta l’identikit del centrocampista moderno, tecnico e molto duttile.

L’argentino è da sempre un pallino della società bianconera, che spesso ha provato a portarlo a Torino. Negli anni alla Roma, Paredes, ha spesso ricevuto offerte dalla Juventus che però non è mai riuscita a portarlo in bianconero. Questa volta potrebbe essere la volta buona, con la società piemontese che cerca il rimpiazzo di Arthur.

La possibile formula

La Juventus sarebbe disposta a portare Paredes a Torino a determinate condizioni tra cui il prestito con diritto di riscatto, una formula molto favorevole ai bianconeri. Difatti in questo modo la società bianconera potrebbe evitare il pagamento del cartellino in questa sessione estiva e potrebbe valutare un eventuale riscatto alla fine della prossima stagione.

La posizione del PSG ad oggi però è chiara: Paredes partirà solo a titolo definitivo, altrimenti non si muoverà da Parigi. La Juventus potrebbe valutare anche un eventuale scambio, ma ad oggi sembra un’ipotesi molto remota.

L’intreccio con Locatelli

È da precisare che un eventuale arrivo di Paredes a Torino non escluderebbe in nessun modo l’affare Locatelli.

Difatti sono due operazioni totalmente distinte, con Paredes che andrebbe a prendere il posto di Arthur. Locatelli dovrebbe approdare in bianconero a priori, a prescindere dall’affare Paredes. In settimana potrebbe arrivare la chiusura per il centrocampista italiano, mentre potrebbero iniziare i primi contatti per il centrocampista sudamericano del PSG.

Dunque Paredes non escluderebbe Locatelli, che ancora oggi è l’obiettivo numero 1 della Juventus.

La posizione nello scacchiere di Allegri

Nel caso in cui l’affare andasse in porto, ci sarà da capire la posizione in campo dell’Argentino nell’ipotetico centrocampo a due di Max Allegri. Nel caso in cui la Juventus passasse a un 4-2-3-1 Paredes andrebbe a prendere il ruolo di regista, ma è definire anche l’ipotetica alternanza con Locatelli. La situazione sarebbe più semplice in un 4-3-3 con Locatelli mezz’ala, Paredes regista e Bentancur centrocampista box-to-box.