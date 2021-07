Il Milan di mister Pioli si sta muovendo molto sul mercato in entrata: in questa sessione estiva di trattative sono già arrivati infatti Brahim Diaz, Giroud, Tonali, Maignan e Tomori. Ora l'obiettivo è quello di ingaggiare un trequartista, dopo la partenza di Calhanoglu.

La società rossonera deve inoltre provare a vendere gli esuberi, per fare cassa e poter investire ancora nel Calciomercato.

Il Milan osserva Nikola Vlasic

Negli ultimi giorni in casa Milan, continuano a circolare voci riguardanti il giocatore croato classe 1997 del CSKA Mosca, Nikola Vlasic, che ricopre il ruolo di trequartista.

Il calciatore avrebbe da mesi annunciato al club russo di voler cambiare aria e di volersi trasferire in un'altra squadra. Il CSKA Mosca ha fatto capire, però, che non lo lascerà partire gratis, ma di voler attendere un'offerta adeguata.

Intervistato dalla stampa di Mosca, il trequartista 23enne croato ha però negato di aver ricevuto offerte dalla società milanista e di essersi già messo d'accordo con i rossoneri.

Milan, obiettivo Bakayoko o Kamara

Al Milan intanto si cerca un altro elemento per completare il reparto di centrocampo: tra i nomi più quotati ci sono quelli di Bakayoko o di Kamara

Bakayoko, dopo l'avventura in prestito al Napoli, è ritornato al Chelsea che possiede il suo cartellino.

Il club rossonero sembra intenzionato a riportarlo a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto, ma il club inglese vorrebbe cederlo a titolo definitivo per incassare del denaro.

In alternativa circola il nome di Boubacar Kamara, il quale ha un solo anno di contratto con il Marsiglia.

È tempo di cessioni in casa Milan

Dopo tutti gli acquisti effettuati, il Milan ora deve in qualche modo cedere gli esuberi, anche per incamerare nuove entrate finanziarie.

In partenza ci sono vari giocatori, tra cui l'attaccante norvegese Hauge, che sarebbe nel mirino di club tedeschi come Wolfsburg e Eintracht Francoforte, i quali però finora non hanno fatto offerte concrete per il Milan.

Un altro giocatore in partenza sarebbe Andrea Conti, che ha il contratto in scadenza nel 2022. Il terzino ex Atalanta era arrivato al Milan con tante aspettative, però non confermate a causa di infortuni e prestazioni sotto tono. Su Andrea Conti vi sarebbe un forte interesse da parte della Sampdoria del nuovo allenatore Roberto D'Aversa, ma al momento il Milan avrebbe frenato la trattativa, in quanto - prima di venderlo - vorrebbe assicurarsi di avere un sostituto, che possa far rifiatare il titolare Davide Calabria.