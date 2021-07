La Juventus nei prossimi giorni potrebbe definire l'acquisto di Manuel Locatelli del Sassuolo. La società emiliana infatti starebbe definendo l'acquisto di Marko Grujic del Liverpool, che dovrebbe sostituire proprio il nazionale italiano. Nonostante la distanza fra offerta della Juventus (da circa 30 milioni di euro) e la richieste del Sassuolo (40 milioni di euro) probabile che possa arrivare l'intesa fra le due società. Anche perché il giocatore avrebbe rifiutato le offerte di Borussia Dortmund e Arsenal perché vorrebbe il trasferimento alla società bianconera.

Locatelli però potrebbe non essere l'unico acquisto per il centrocampo da parte della Juventus.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti Allegri vorrebbe un mediano davanti alla difesa che sappia impostare il gioco e verticalizzare verso le punte. Locatelli invece sarebbe schierato come mezzala. Si è parlato di un interesse concreto per Pjanic, che potrebbe lasciare il Barcellona in prestito. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però la società bianconera sarebbe interessata al nazionale argentino campione d'America Leandro Paredes.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e Paredes

La Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes, centrocampista del Paris Saint Germain. L'argentino ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

La società bianconera però non lo acquisterebbe pagando una somma cash ai francesi ma offrendo in cambio un giocatore gradito alla società francese. Si tratta di Arthur Melo, che dopo l'intervento per una calcificazione ossea, sta recuperando e potrebbe rientrare ad ottobre. Il Paris Saint Germain stima molto il brasiliano, per questo potrebbe agevolare un eventuale scambio di mercato.

Trattativa che potrebbe definirsi anche in prestito, considerando la valutazione di mercato diversa fra i due giocatori.

Il mercato della Juventus

Tale trattativa potrebbe essere molto utile alla Juventus, anche perché Allegri potrebbe giocare con un 4-3-3. Attualmente infatti mancano giocatori come Paredes, abili nell'impostazione di gioco.

L'unico in grado di farlo è Fagioli, che però sarebbe considerato un'alternativa ai titolari. La Juventus però dovrà anche acquistare una quarta punta che vada ad integrarsi con i vari Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. Con la probabile permanenza del portoghese la società bianconera difficilmente investirà somme importanti per una punta. Più probabile l'acquisto di una punta giovane e di qualità, che possa accettare anche di essere un'alternativa ai titolari. Il preferito sembra essere Kaio Jorge del Santos.