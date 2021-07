La proprietà rossonera sta cercando di capire quali possano essere le opportunità di mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Al momento la strategia è stata giustamente quella di curare i riscatti di Tomori e Tonali, che sono stati cari, oltre a sostituire Gianluigi Donnarumma acquistando Mike Maignan dal Lille. Nelle scorse settimane si era ipotizzato che Andrea Belotti potesse essere un rinforzo per l'attacco del Milan, ma la dirigenza rossonera avrebbe in mente un piano per acquistare il giocatore a parametro zero visto che il suo contratto scadrà nel giugno del 2022.

Un rinforzo immediato potrebbe essere quello che in realtà sarebbe un ritorno in maglia rossonera, cioè Tiemoue Bakayoko.

Calciomercato Milan, il 'Gallo' idea per il 2022

La ricerca del nuovo centravanti del Milan non dovrebbe concludersi con l'arrivo imminente di Olivier Giroud, in quanto va notato che lui e Zlatan Ibrahimovic hanno insieme 74 anni e quindi una presenza più giovane potrebbe servire. Tuttavia, diverse fonti autorevoli suggeriscono che la dirigenza rossonera guardi oltre la prossima stagione e sia ancora incuriosita dall'idea di ingaggiare il capitano del Torino e il nazionale italiano Andrea Belotti. Una delle idee che hanno i dirigenti Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbe quella di aspettare fino al 2022 quando scadrà il contratto del Gallo con i granata e quindi potrà firmare per un altro club a parametro zero.

Dunque, Belotti potrebbe rappresentare il futuro del Milan, consentendo ai rossoneri di ottenere un giocatore integro e forte con una spesa minima rispetto al costo del suo cartellino.

Calciomercato Milan, fitti colloqui col Chelsea per Bakayoko

Tiemoue Bakayoko non ha mai nascosto il suo attaccamento al Milan, dove ha trascorso la stagione 2018-19 in prestito sotto la guida dell'allenatore Gennaro Gattuso, ed in questo momento il giocatore sarebbe davvero vicino a ritornare in rossonero.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo quanto riportato dal giornalista sportivo Claudio Raimondi, l'asse tra Milan e Chelsea continua ad essere molto caldo e durante le trattative per l'affare che porterà l'attaccante Olivier Giroud in rossonero nelle prossime ore, sono state poste le basi per il ritorno di Bakayoko in rossonero. Il 26enne francese ha dato priorità al Milan nonostante il Napoli voglia rinnovare il prestito per un altro anno.

Il suo contratto era originariamente in scadenza nel giugno 2022 ma, proprio come ha fatto con Giroud, il Chelsea rinnoverà unilateralmente il suo contratto fino al 2023. Il rinnovo del contratto del giocatore francese paradossalmente potrebbe favorire il buon andamento dell'affare, poichè Bakayoko potrebbe arrivare in prestito.