Dopo la partenza di Hakimi in direzione PSG, altre grandi squadre d'Europa hanno messo nel mirino vari top player dell'Inter, in particolare chi come Barella è riuscito a diventare campione d'Europa con la nazionale italiana. Ora dopo l'addio di Antonio Conte, la squadra che lo scorso anno riuscì a vincere la Serie A rischia di dover ripartire da zero.

Inter, Barella è nel mirino del Liverpool

Dopo la straordinaria stagione con il club nerazzurro, Nicolò Barella è riuscito a diventare un punto di riferimento della nazionale di Mancini, riuscendo con l'Italia a vincere il Campionato Europeo, siglando anche una rete contro il Belgio ai quarti di finale.

Intanto sul centrocampista italiano è piombato l'interesse di molti club europei, primo tra tutti il Liverpool di Jurgen Klopp che è pronto ad avanzare un'offerta di 70 milioni di euro. I Reds dovranno però affrontare anche la concorrenza del Manchester United, anche se la dirigenza dell'Inter ha promesso al neotecnico Simone Inzaghi di non cedere altri big, ma di fronte a offerte come quelle del Liverpool, la scelta potrebbe essere quella di vendere.

In ottica Premier League è anche Milan Skriniar con il Totthenam pronto ad avanzare offerte per il centrale slovacco che attende per capire cosa fare.

Inter in arrivo Bellerin dall'Arsenal

Obiettivo del mercato di entrata per l'Inter è Hector Bellerin che andrà a sostituire Hakimi.

Tra la società nerazzurra e il calciatore c'è già un accordo, ma manca il si della società londinese che vuole cedere il calciatore a titolo definitivo, mentre la società milanese vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto. L'Inter ha offerto allo spagnolo un contratto di 5 anni con uno stipendio di 3,5 milioni a stagione.

Altri nomi caldi valutati dal tecnico Inzaghi sono: Nandez, Molina, Zappacosta, Dumfries e Hateboer.

Esposito vola in Svizzera al Basilea

In uscita ancora una volta c'è Sebastiano Esposito che s'è trasferito in prestito e potrà essere riscattato per 8 milioni di euro dal Basilea e controriscattato dall'Inter per 9.5 milioni di euro.

Altro giocatore che ha abbandonato Milano è stato Joao Mario che si è trasferito al Benfica a parametro zero dopo aver risolto in contratto che lo legava all'Inter.

Ancora in uscita è il terzino Dalbert che dopo esser stato bocciato dal Trabzonspor sembra esser destinato ad un club di Serie A, ovvero il Cagliari. Il club sardo potrebbe mettere nella trattativa anche Nandez per riuscire a ottenere definitivamente Radja Nainggolan. L'uruguaiano Nandez è sotto contratto del Cagliari e ha una clausola rescissoria di 36 milioni, ma l'Inter a causa delle difficoltà economiche può muoversi solamente con prestiti o contropartite tecniche.