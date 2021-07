Il Milan è per forza di cose molto attivo in questo calciomercato, anche se i rinforzi stentano ad arrivare. La dirigenza rossonera ha chiuso velocemente l'acquisto di Mike Maignan dopo aver capito che per il rinnovo di Donnarumma non c'erano più speranze.

Dopo questo colpo, la società si è concentrata sui riscatti riuscendo a confermare sia Fikayo Tomori che Sandro Tonali in due trattative che non sono state per nulla semplici, ma di fondamentale importanza per il futuro rossonero. Nelle prossime settimane la strategia del Fondo Elliott sarebbe quella di sondare il mercato alla ricerca di opportunità low cost, ma la società vorrebbe mettere a segno un grande colpo prima della fine del Calciomercato.

Milan, il fondo Elliott impegnato a ridurre il gap con i top club

La politica dell'hedge fund americano e la salute finanziaria del club costringe a pensare più al budget economico che a quello tecnico. Pertanto, i nuovi acquisti saranno "regali" di altri club, prestati o venduti a titolo definitivo da Real Madrid, Ajax o Chelsea. I nomi attualmente in circolazione sono Olivier Giroud (34) e Hakim Ziyech (28) del Chelsea, Isco (29) del Real Madrid e soprattutto Dusan Tadic (32) dell'Ajax.

Centrocampo e attacco sono i primi reparti che dovranno essere rinforzati, poi la società aspetterà di vedere se Alessio Romagnoli chiederà di essere ceduto, o se resterà e rinnoverà il contratto per evitare di partire a parametro zero tra un anno.

Per il Milan, però, il futuro è tutto da scrivere perchè i tifosi sono in attesa di sapere, tra tutte le ipotesi già fatte, quella ancora che rimane segreta che porta al miglior acquisto per il nuovo Milan. Infatti la dirigenza rossonera vorrebbe consentire a Stefano Pioli di proseguire al meglio il lavoro, dopo gli ottimi traguardi raggiunti.

Milan, ci sarebbe un timido sondaggio per Gollini

Il 26enne portiere dell'Atalanta potrebbe lasciare la Gewiss Arena, dopo che l'Atalanta ha ingaggiato il portiere argentino Juan Musso. La dirigenza bergamasca ascolterà le offerte per Gollini, da diverse stagioni titolare della squadra di Gian Piero Gasperini, poichè Musso con ogni probabilità prenderà il posto da titolare.

Diversi club hanno mostrato interesse per le sue prestazioni, con Inter, Milan, Roma e Lazio tra i club in Italia che si sono uniti alla corsa per il portiere italiano. Al di fuori della Serie A, Everton e Tottenham Hotspur sarebbero tra le squadre interessate a portare il giocatore in Premier League inglese. Resta da vedere se l'interesse del Milan sarà confermato o se i rossoneri decideranno di continuare a preferire Tatarusanu come secondo portiere dietro Mike Maignan.