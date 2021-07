L'Italia si gode la vittoria dell'Europeo e molti top club si stanno facendo avanti per arrivare a molti dei giocatori azzurri. I più richiesti sono Chiesa, Jorginho e Locatelli. Il centrocampista del Chelsea ha disputato un Europeo eccezionale e per lui questa è una stagione da incorniciare vista anche la vittoria in Champions League. Del suo futuro ne ha parlato anche il suo agente Joao Santos. Il manager di Jorginho, a Calciomercato.it, ha confermato che ci sono stati dei contatti anche con la Juventus: "Contatti recenti con la Juventus e le grandi di Spagna?

Lo confermo, sono arrivati questi interessamenti".

Tutti vogliono Jorginho

Jorginho nell'ultima stagione ha trascinato il Chelsea sul tetto d'Europa e si è ripetuto anche con la maglia dell'Italia. Il centrocampista ex Napoli è stato fondamentale per consegnare alla nazionale italiana il titolo europeo. Dunque, è normale che su di lui ci siano gli occhi di molti club importanti. Il suo agente ha confermato che ci sono stati dei contatti anche con la Juventus, ma al momento il giocatore dovrebbe restare al Chelsea: "Al momento, la prossima stagione Jorginho la disputerà al Chelsea", ha detto Joao Santos durante l'intervista. Il manager del giocatore azzurro ha poi sottolineato che il suo assistito può giocare in qualsiasi club: "Naturalmente, a 29 anni può fare benissimo in tutti i top club europei e in molti si sono interessati a lui".

Adesso non resta che attendere di capire se Jorginho resterà in Inghilterra oppure se per lui ci sarà una nuova avventura.

La Juventus vuole Locatelli

L'agente di Jorginho ha confermato che la Juventus si sarebbe fatta avanti per il suo assistito, ma al momento il nome che viene accostato con maggiore forza ai bianconeri è quello di Manuel Locatelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il centrocampista classe 98 sarebbe il nome in cima alla lista di Federico Cherubini. Adesso non resta che attendere l'incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra la Juventus e il Sassuolo. I bianconeri, però, potranno contare sulla volontà del giocatore che vorrebbe trasferirsi a Torino. Inoltre, nei prossimi giorni la Juventus lavorerà anche per chiudere il rinnovo di Giorgio Chiellini.

Il capitano bianconero dovrebbe firmare un prolungamento annuale. Anche Paulo Dybala dovrebbe rinnovare con la Juventus, vista che la volontà del club sarebbe quella di tenerlo. Anche Federico Bernardeschi spera di rimanere alla corte di Massimiliano Allegri. Infatti, il numero 33 juventino potrebbe andare via solo davanti a proposte convincenti per lui e per la stessa Juventus. L'intenzione di Bernardeschi sarebbe quella di rimanere a Torino e di giocarsi le sue chance.