In queste settimane si è parlato moltissimo del futuro di Cristiano Ronaldo. In molti ipotizzavano un addio di CR7 alla Juventus, ma a meno di clamorose sorprese il portoghese vestirà ancora la maglia bianconera. Infatti, alla Juventus non sarebbe arrivato nessun segnale di addio da parte dell'entourage di Cristiano Ronaldo. A confermarlo è stato anche lo stesso Pavel Nedved nel corso della presentazione dei calendari 2021/2022: "Il suo ritorno è previsto per il 25 luglio e quindi sarà da noi". Un altro giocatore che dovrebbe vestire ancora la maglia della Juventus è Federico Chiesa.

Infatti, il club bianconero riterrebbe il suo numero 22 incedibile e avrebbe rifiutato un'offerta da 100 milioni del Chelsea.

Ronaldo al centro della Juventus

Cristiano Ronaldo in questi giorni è in vacanza con la sua famiglia e si sta rilassando in attesa di tornare a Torino. CR7 tra una decina di giorni sarà a Torino, visto che il suo rientro è previsto per il 25 luglio. Il portoghese riprenderà a lavorare agli ordini di Massimiliano Allegri e sarà il centro dell'attacco bianconero. Le voci di un suo addio alla Juventus, al momento, non trovano riscontro visto che Pavel Nedved ha confermato che CR7 resterà a Torino: "Resterà? Sì, non abbiamo dal suo entourage nessun riscontro della sua volontà di andare via"?

Dunque, per il quarto anno consecutivo il portoghese guiderà l'attacco della Juventus e al suo fianco dovrebbe avere Paulo Dybala. L'argentino è già a Torino e ha ripreso ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il numero 10 juventino nelle prossime settimane tratterà il rinnovo di contratto con la Juventus: l'intenzione del club sarebbe quella di puntare ancora sulla Joya.

Allegri riprende il lavoro in campo

Massimiliano Allegri in questi giorni è tornato alla Continassa per riprendere la preparazione in vista del via della stagione 2021/2022. La Juventus alla prima di campionato incontrerà l'Udinese in trasferta e per quel giorno il tecnico livornese vuole che i suoi giocatori siano al top. La Juventus ha già ripreso gli allenamenti, ma al JTC mancano i nazionali.

I loro rientri saranno scaglionati: gli ultimi a tornare saranno gli azzurri Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi. Il numero 22 juventino dovrebbe essere uno degli uomini chiave della Juventus. Il club bianconero avrebbe avuto diverse richieste per lui, ma il giocatore non sarebbe in vendita. Su Chiesa ci sarebbero Bayern Monaco e Chelsea che avrebbero offerto rispettivamente 80 e 100 milioni. Ma la Juventus avrebbe rifiutato entrambe le proposte poiché il ragazzo classe 97 sarebbe uno dei calciatori incedibili.

Doppie sedute di allenamento per la Juventus

In questi giorni il programma di lavoro della Juventus è molto serrato. La squadra tutti i giorni svolgerà doppie sedute di allenamento.

I calciatori arriveranno al mattino al JTC per il primo allenamento, poi ci sarà il pranzo e il riposo al JHotel. Nel pomeriggio si replicherà e dopodiché i calciatori ceneranno tutti insieme. Al termine della cena i giocatori saranno liberi di lasciare la Continassa per fare ritorno nelle loro abitazioni.