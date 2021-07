Del futuro di Locatelli ha parlato Gianluca Di Marzio sottolineando che sul ragazzo ci sarebbe anche l'Arsenal: "In realtà per Locatelli l’Arsenal si è mosso anche durante l’Europeo, proprio per cercare di anticipare la concorrenza". Ma per il momento la volontà del centrocampista classe '98 sarebbe chiara, come ha rivelato il giornalista di Sky Sport: "Credo che aspetterà almeno l’incontro della settimana prossima tra Juventus e Sassuolo".

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".