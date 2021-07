L 'Inter potrebbe puntare su Miralem Pjanic . Il calciatore bosniaco sarebbe il profilo individuato da Giuseppe Marotta, qualora dovesse concretizzarsi una possibile cessione di Marcelo Brozovic . Il croato, infatti, non ha ancora raggiunto l'accordo coi nerazzurri per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022, anche se sarebbe ritenuto inamovibile dal neo allenatore, Simone Inzaghi. Il quale vorrebbe collocarlo come playmaker per dare seguito al 3-5-2 iniziato da Antonio Conte.

