La competizione Euro 2020 si è conclusa con la vittoria dell'Italia ai rigori contro l'Inghilterra. Durante la premiazione, è nata una sorta di polemica tra i tifosi inglesi e i calciatori dei "Tre Leoni". La maggior parte dei calciatori inglesi ha tolto subito la medaglia ricevuta per il secondo posto. Un gesto che non è stato affatto apprezzato dalla tifoseria.

La partita

La squadra allenata da Southgate dopo soli 2 minuti di gioco, si era portata in vantaggio con una conclusione di Shaw. Dopo un primo tempo di sofferenza, il CT Mancini ha cambiato alcuni giocatori, compreso Immobile.

Al 67' grazie a Leonardo Bonucci, l'Italia ha agganciato il pareggio.

Dopo una partita tirata, si è arrivati ai calci di rigore. Il primo a tirare dal dischetto è stato Berardi che è andato a segno. A seguire, ha insaccato la palla dagli 11 metri il capitano inglese Harry Kane. Successivamente, Belotti ha sbagliato, Macguire ha segnato, Bonucci è andato in rete mentre Rashford non ha segnato. Dopo il gol di Bernardeschi, Jorginho ha fallito ma per i "Tre Leoni" gli errori di Sancho e Saka sono stati fatali.

L'episodio incriminato

Al termine dei calci di rigore, la UEFA ha proceduto con la premiazione. I calciatori dell'Inghilterra si sono diretti al centrocampo - dove si trovava il cerimoniere - per prendere la medaglia di secondi classificati.

Come mostrato dalle immagini, Foden, Gralish, Mount e Phillips hanno tolto subito la medaglia con un gesto di stizza, quasi come se non la sentissero loro.

A quanto pare, sui social i tifosi inglesi non hanno apprezzato il gesto dei calciatori. In particolare, su Twitter, alcuni si sono scagliati contro i calciatori "Irrispettosi".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo alcuni, essere arrivati in finale dopo 55 anni era un'onore. Per altri invece, si è trattato di un gesto poco sportivo.

La Scozia deride l'Inghilterra

Il giorno dopo la vittoria dell'Italia, gli scozzesi si sono divertiti a deridere i loro connazionali. Scendendo nel dettaglio, il quotidiano The National - che da sempre rivendica l'indipendenza della Scozia - ha paragonato Roberto Mancini al primo re di Scozia, chiamandolo The Bruce.

Il The Times, ha messo in prima pagina la squadra inglese in attesa dell'ultimo calcio di rigore. In basso a destra, ha scritto: "Arrivederci".

Al contrario il The Guardian ha deciso di immortalare l'abbraccio di consolazione tra l'allenatore Southgate e Saka - autore dell'ultimo rigore sbagliato. Alla stampa, il capitano Kane ha dichiarato a caldo: "Farà male per molto, molto tempo. Questo è il calcio, devi andare avanti e andare oltre".