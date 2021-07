La Juventus sta celebrando i suoi quattro giocatori che sono diventati campioni d'Europa. Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi sono dei pilastri dei bianconeri e Massimiliano Allegri appena la nazionale è tornata a Roma si è recato presso l'hotel parco dei principi proprio per salutare i suoi quattro giocatori. La Juventus, nelle prossime settimane, spera di poter arrivare anche ad un altro giocatore azzurro e si tratta di Manuel Locatelli. Il centrocampista classe '98 è il primo obiettivo del club bianconero.

Adesso la Juventus incontrerà il Sassuolo per cercare un accordo. Ma i bianconeri dovranno anche stare attenti ad eventuali offerte per Federico Chiesa che all'europeo si è definitivamente consacrato e la sua valutazione adesso è di 80 milioni. Ma per la Juventus il giocatore classe '97 è incedibile.

Allegri si congratula con i suoi giocatori

L'Italia, in queste ore, si sta godendo la vittoria dell'Europeo e gli azzurri stanno incassando gli elogi di tutto il popolo italiano. La nazionale è rientrata a Roma e un volta arrivati in hotel i calciatori della Juventus hanno ricevuto una visita speciale. Infatti, Massimiliano Allegri si è immediatamente recato nell'albergo che ospita gli azzurri per congratularsi con Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci, Federico Chiesa e Federico Bernardeschi.

Adesso per loro ci saranno le meritate vacanze e poi ritorceranno il tecnico livornese tra qualche settimana in quel della Continassa. Allegri, invece, è atteso a Torino visto che il 14 luglio, la Juventus inizierà la preparazione estiva. La prossima stagione, Allegri potrà lavorare per la prima volta con Chiesa e il suo obiettivo è quello di farlo crescere ulteriormente.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il giocatore classe 97 ha visto la sua valutazione di mercato impennarsi e adesso vale molto di più rispetto a quanto lo abbia pagato la Juventus. Ma comunque Chiesa è incedibile e su di lui fonderanno la base del futuro. Allegri adesso spera di poter avere anche buone notizie dal mercato e spera che Cherubini riesca a trovare un accordo con il Sassuolo per Locatelli.

L'impressione è che il matrimonio tra il centrocampista classe '98 e la Juventus possa farsi ma prima bisognerà trovare un'intesa definitiva. Cherubini potrebbe proporre al Sassuolo anche contropartite interessanti come Dragusin e Frabotta.

Il 20 luglio atteso CR7

Massimiliano Allegri, dopo aver rivisto gli azzurri, adesso aspetta anche Cristiano Ronaldo. CR7 è atteso a Torino il 20 luglio per riprendere la preparazione. Inoltre, nei prossimi giorni, il suo procuratore incontrerà la Juventus per sciogliere definitivamente le riserve sul suo futuro, al momento tutto lascia pensare che Cristiano Ronaldo possa restare visto che non ci sarebbero segnali di addio.