Il Chelsea è letteralmente scatenato ed avrebbe serie intenzioni di assicurarsi le prestazioni di Romelu Lukaku. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, i Blues avrebbero inviato il figlio di Roman Abramovich per recapitare un'offerta da circa 130 milioni di euro. Nell'affare potrebbe essere inserito come contropartita tecnica il cartellino di Timo Werner. Al calciatore ex Everton, invece, andrebbero circa 10 milioni di euro a stagione. Un'offerta che l'attaccante avrebbe già rispedito al mittente perché si trova molto bene a Milano e vorrebbe dare continuità allo scudetto nonostante l'addio di Antonio Conte e l'arrivo di Simone Inzaghi.

Con il tecnico ex Lazio sarebbe già scattato il feeling giusto per intraprendere un percorso ambizioso.

Qualora, però, l'Inter dovesse decidere di sacrificare il classe 1993 potrebbe subito cautelarsi con gli arrivi di Duvan Zapata e Giacomo Raspadori. Il colombiano, valutato circa 40 milioni di euro avrebbe tutte le caratteristiche per sostituire il collega belga. Il calciatore del Sassuolo, che avrebbe un costo di circa 20 milioni di euro, piacerebbe già da tempo ai dirigenti meneghini che avrebbero già parlato con il direttore sportivo Giovanni Carnevali quando Lautaro Martinez sarebbe stato seguito da Barcellona e Atletico Madrid. Nelle ultime ore, però, il direttore sportivo Giuseppe Marotta avrebbe pensato anche a Gianluca Scamacca come possibile rinforzo per il reparto offensivo che, aldilà del futuro di Lukaku, necessita di un altro centravanti.

Inzaghi potrebbe rivalutare anche Matias Vecino

Matias Vecino sarebbe una richiesta del Napoli che, sotto consiglio di Luciano Spalletti, vorrebbe ingaggiarlo già durante questa finestra di mercato. Secondo gli ultimi aggiornamenti, l'ex Fiorentina sarebbe stato bloccato da Simone Inzaghi che vorrebbe ricucirgli un ruolo simile a quello che svolgeva Sergej Milinkovic Savic alla Lazio.

Gli inserimenti dell'uruguaiano potrebbero essere fondamentale per gli schemi del tecnico nerazzurro che, nonostante tutto, dovrebbe puntare sul tridente composto da Hakan Calhanoglu, Marcelo Brozovic e Nicolò Barella. Il futuro dell'ex Empoli potrebbe cambiare soltanto se dovesse arrivare un'offerta che si aggira sui quindi ed i venti milioni di euro.

Il contratto scade nel 2022 e, questa data, potrebbe giocare a sfavore dell'Inter che correrebbe il rischio di perderlo a parametro zero. In entrata sembrerebbe oramai vicino l'arrivo di Nahitan Nandez, che dovrebbe trasferirsi in prestito oneroso, di circa 5 milioni di euro, più diritto di riscatto.