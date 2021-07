L'Inter è sempre più concentrata alla prossima stagione di Serie A. Le amichevoli proseguono, così come la preparazione settimanale. Ma Marotta e Ausilio hanno sempre un occhio rivolto al mercato. Negli ultimi giorni alcune operazioni di mercato si sono intensificate, come quella per Nandez del Cagliari e Bellerin dell'Arsenal. Entrambi potrebbero arrivare nei prossimi giorni in prestito con diritto di riscatto.

Ma nel frattempo i nerazzurri devono tenere gli occhi aperti anche su alcuni elementi della rosa che piacciono ad altri club. Uno su tutti è Romelu Lukaku.

Il belga, reduce dall'Europeo con il Belgio, è sempre più richiesto dalle grandi big d'Europa. Il giocatore classe '93 ha aumentato il suo valore negli ultimi due anni all'Inter, collezionando più di 20 gol a stagione con prestazioni di alto livello. Dopo essere arrivato all'Inter risultando l'acquisto più costoso della storia nerazzurra, ora rischia di lasciare la compagnia a fronte di offerte monstre. Una su tutti è quella che è arrivata dal Chelsea di Roman Abramovich.

Chelsea all'attacco su Lukaku

Lukaku continua ad agitare l'ambiente interista. Il belga è uno dei giocatori più richiesti all'estero, insieme anche a Lautaro e De Vrij. Negli ultimi giorni il Chelsea starebbe tentando l'assalto decisivo.

Abramovich, il patron dei Blues, avrebbe messo sul piatto una somma da capogiro: ben 130 milioni di euro. L'Inter, e lo stesso giocatore, avrebbero prontamente rifiutato. Però i Blues, dopo aver rinunciato al colpo Haaland, rimangono a caccia di una punta di livello mondiale.

Secondo Il Corriere della Sera il figlio di Roman Abramovich avrebbe dato il via alla missione, arrivando a Milano per trattare con l'entourage del belga.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'Inter si trova, dunque, ad un bivio. Perché a far paura non è solo la cifra milionaria per l'acquisto del giocatore, ma anche l'ingaggio che la società inglese sarebbe disposta ad offrirgli: si parla di 10 milioni di euro a stagione, 2,5 milioni in più di quelli che percepisce attualmente nell'Inter. Ma Lukaku è fermamente convinto di rimanere a Milano.

In Premier League il giocatore ha già militato per diversi anni con quattro squadre diverse e non avrebbe intenzione di ritornarvi.

Anche Lautaro piace all'estero

Non solo Lukaku, anche Lautaro Martinez è molto ricercato dalle big straniere. Per il "Toro" c'è concorrenza tra i club spagnoli: Barcellona e Real Madrid, ma anche l'Atletico Madrid, che in già in passato avrebbe provato a prendere il calciatore argentino con un'offerta di 40 milioni di euro, prontamente rifiutata dalla dirigenza interista. Ma il mercato è ancora vivo e potrebbe essere ancora ricco di colpi di scena.