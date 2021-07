I dirigenti dell'Inter Giuseppe Marotta e Piero Ausilio in queste settimane sono alla ricerca di giocatori che possano giocare sulle fasce laterali, settore che ha bisogno di rinforzi dopo le partenze di Hamiki, Young e Dalbert.

Sarebbero sette i profili analizzati dalla società nerazzurra, due per la corsia mancina e cinque per la corsia destra. In particolare si tratterebbe di Alex Telles, Layvin Kurzawa, Nahitan Nandez, Denzel Dumfries, Hector Bellerin, Davide Zappacosta e Jens Stryger Larsen.

Le idee Alex Telles e Kurzawa

Il brasiliano Alex Telles nella scorsa stagione non ha trovato molto spazio per giocare con il Manchester United, che lo aveva acquistato dal Porto per 15 milioni e ora lo vorrebbe rivendere più o meno alla stessa cifra.

Per questo motivo la società inglese avrebbe per ora rifiutato di mandar via il giocatore attraverso la formula del prestito, che sarebbe stata richiesta sia da Roma che dall'Inter.

Intanto nelle scorse ore il francese Layvin Kurzawa sarebbe stato offerto dal Psg all'Inter. Secondo alcune indiscrezioni il Paris Saint Germain sarebbe pure disposto cederlo a parametro zero, anche se l'Inter fra i due preferirebbe Alex Telles, che peraltro è un ex nerazzurro.

Ipotesi Nandez e Bellerin

Per quanto concerne Nahitan Nandez, il giocatore è da tempo nel mirino del club nerazzurro, che è da settimane in contatto con il Cagliari per provare a ingaggiarlo. L'uruguaiano ha una clausola rescissoria di 36 milioni presente nel contratto che lo lega al club sardo, anche se nella trattativa peserà molto la volontà del giocatore.

Un altro obiettivo del mercato di entrata per l'Inter sarebbe Hector Bellerin Tra la società nerazzurra e il calciatore sembra esserci da tempo un accordo di massima, ma l'Inter deve ancora convincere la società londinese dell'Arsenal, che vuole cedere il calciatore a titolo definitivo, mentre l'Inter vorrebbe prenderlo in prestito con la possibilità di riscattarlo.

Il legame tra il laterale e i ‘Gunners’ terminerà nel giugno 2023 ma la volontà del terzino spagnolo sembrerebbe essere quella di un addio già durante questa estate. Su di lui pare forte pure l'interesse del Barcellona.

Gli altri nomi alternativi che circolano sulla stampa sono quelli dell'italiano Davide Zappacosta del Chelsea, dell'olandese Denzel Dumfries del Psv Eindhoven e del danese Jens Stryger Larsen dell'Udinese.