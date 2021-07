Consumatosi l'addio con Hakan Calhanoglu (passato all'Inter a parametro zero), il Milan ha coperto il ruolo da trequartista (ri)abbracciando Brahim Diaz. Il centrocampista spagnolo, infatti, è tornato in rossonero in prestito dal Real Madrid per due stagioni. Nonostante ciò, sembra che Maldini e i suoi collaboratori vogliano mettere a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli un altro elemento utile per la trequarti. In questi ultimi giorni si starebbe facendo strada il nome di Josip Ilicic, in uscita dall'Atalanta.

Il Milan avrebbe indirizzato i suoi radar sul 33enne sloveno dopo aver appurato delle difficoltà esistenti per acquisire il cartellino di quello che era il suo obiettivo principale, Nikola Vlasic.

Il Cska Mosca, infatti, starebbe continuando a fare muro, dicendosi disponibile a sedersi al tavolo delle trattative solo di fronte ad un'offerta di prestito con obbligo di riscatto, mentre la società rossonera vorrebbe legare questa condizione alla qualificazione alla Champions League 2022-2023.

A fronte di queste problematiche, la compagine milanese avrebbe iniziato a fare più di un pensiero a Ilicic, considerato cedibile dall'Atalanta.

L'Atalanta lascerebbe partire Ilicic per 5-6 milioni

Josip Ilicic, a quanto pare, non è più un elemento imprescindibile nello scacchiere tattico di Gasperini, allenatore dell'Atalanta. Di conseguenza, gli orobici sarebbero disposti a venderlo per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 5-6 milioni di euro.

Il Milan starebbe valutando la situazione, ma finora non avrebbe presentato alcuna offerta ufficiale alla società bergamasca.

Il centrocampista sloveno, reduce da una stagione 2020-2021 non esaltante con la Dea, avrebbe già fatto sapere che gradirebbe un eventuale trasferimento al Milan. Una nuova squadra che punterebbe su di lui, infatti, potrebbe aiutarlo a ritrovare fiducia e consapevolezza nei suoi mezzi, per permettergli di tornare ad esprimersi ad alto livello.

L'ex Fiorentina accetterebbe un accordo biennale con i rossoneri e, inoltre, avrebbe l'opportunità di giocare in Champions League.

Prosegue la trattativa per Kaio Jorge

Mentre si continua a riflettere su Ilicic, in casa milanista si lavora con più decisione su un altro obiettivo di mercato, Kaio Jorge. La dirigenza rossonera ormai considererebbe il giovane talento brasiliano il rinforzo ideale per il reparto d'attacco, e per questo motivo starebbe intensificando i contatti con il Santos.

Il contratto del centravanti 19enne è in scadenza il 31 dicembre 2021, dunque il Milan potrebbe anche pensare di attendere un po' per prelevarlo a parametro zero. Tuttavia, Maldini e i suoi collaboratori sarebbero pronti ad anticipare i tempi per battere la concorrenza, acquistando Kaio Jorge in questa sessione estiva di mercato, versando una somma contenuta al Santos.

La società brasiliana, in effetti, sarebbe favorevole a questa soluzione perché così riuscirebbe ad incassare una discreta cifra per un calciatore che rischia di perdere a zero. Tuttavia, la compagine di San Paolo starebbe continuando a chiedere 10 milioni di euro, mentre il Milan non vorrebbe andare oltre i 5-6 milioni.