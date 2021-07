Si è da poco conclusa a Appiano Gentile, al Suning Training Center, l'amichevole tra Inter e Crotone. I nerazzurri hanno annullato la tournée in America e hanno deciso di affrontare i calabresi per mettere minuti nelle gambe in vista dell'inizio di campionato. La squadra di Simone Inzaghi ha dominato imponendosi con un sontuoso 6-0 sui rossoblu.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, deve fare a meno ancora di alcuni nazionali ma comincia a recuperare i pezzi. In attacco ci sono Satriano e Pinamonti, con Nainggolan, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo.

Sugli esterni agiscono Dimarco e Darmian, mentre in difesa tornano Skriniar e De Vrij.

Primo tempo completamente a tinte nerazzurre. L'Inter, infatti, domina in lungo e in largo e nei primi minuti trovano il vantaggio con Martin Satriano, ancora una volta sugli scudi, che svetta di testa su angolo di Calhanoglu tra Skriniar e De Vrij dimostrando grande tempismo pur non essendo molto alto. Pochi minuti arriva il raddoppio con Federico Dimarco, che di sinistro batte Festa, sempre su assist del turco. Il terzo gol, poi, porta la firma dell'ex Milan, che corona una grande prestazione partendo dalla propria trequarti e insaccando con un destro a giro appena entrato nell'area avversaria. Negli ultimi minuti della prima frazione di gara Pinamonti colpisce il palo di sinistro.

Nel secondo tempo la musica non cambia, con l'Inter che trova il quarto gol al 56' con Andrea Pinamonti, che di sinistro finalizza l'ennesimo assist di Calhanoglu. Due minuti dopo gloria anche per Stefano Sensi, entrato a inizio ripresa, bravo ad inserirsi da dietro. Al 64' arriva il gol anche per Marcelo Brozovic, che di destro dal limite trova gloria su sponda di Lukaku.

Le pagelle

Queste le pagelle del match appena concluso:

Handanovic 6: Mai impegnato dagli avversari.

Skriniar 6,5: Lo slovacco torna in campo e lo fa sempre ad alti livelli.

De Vrij 7: Anche l'olandese torna dopo gli impegni con la Nazionale ed è insuperabile con interventi precisi e di grande rilievo.

Kolarov 5: Ancora in ritardo di condizione.

Darmian 6: Prestazione sufficiente, prova anche uno spunto alla Hakimi nei primi minuti ma non riesce.

Nainggolan 6,5: Sembra essere entrato in condizione, molto meglio rispetto alle prime uscite stagionali.

Brozovic 6,5: Detta i tempi in mezzo al campo, oltre a trovare il gol nella ripresa.

Calhanoglu 7,5: Sugli scudi con tre assist e un gol, prestazione di notevole fattura.

Dimarco 6,5: Ha una marcia in più, timbra il cartellino e si candida per una maglia da titolare per la nuova stagione.

Satriano 7: Ancora sugli scudi, sempre a segno fino ad ora e chissà che Inzaghi non decida di puntare su di lui.

Pinamonti 6,5: Si muove tanto, prende tante botte, colpisce un palo nel primo tempo e trova il gol nella ripresa.

Sensi 6,5: Sembra essere partito con il piede giusto in questa che deve essere la stagione del riscatto.