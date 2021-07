L'Inter deve fare i conti con alcune questioni relative ai contratti in scadenza l'anno prossimo. Se le questioni relative a Ivan Perisic e Matìas Vecino non sembrano essere prioritarie, con i due giocatori che potrebbero lasciare Milano questa estate o, al massimo l'anno prossimo, diverso è il discorso relativo a Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è un perno dello scacchiere nerazzurro e per questo motivo il club meneghino vorrebbe blindarlo rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2022. Trattativa che, però, appare essere tutt'altro che semplice e per questo motivo non è esclusa una sua cessione questa estate, per evitare di perderlo a parametro zero.

Tanti top club europei su Brozovic

L'Inter vorrebbe evitare la partenza di altri big dopo la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi. Anche nella conferenza stampa di presentazione di Simone Inzaghi, il nuovo allenatore nerazzurro ha sottolineato come resteranno tutti a Milano i giocatori più importanti. Nonostante ciò, si rincorrono i rumors di mercato su uno dei perni dello scacchiere tattico nerazzurri degli ultimi anni: Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è stato imprescindibile prima per Luciano Spalletti e poi per Antonio Conte ma il contratto in scadenza a giugno 2022 complica i piani del club meneghino.

Su di lui avrebbero messo gli occhi in particolare tre top club europei: il Manchester United, il Real Madrid e il Barcellona.

I Red Devils potrebbero cedere Paul Pogba e cercano un giocatore che possa tenere alto il tasso tecnico, mentre le due società spagnole vogliono un rinforzo in mezzo al campo per tornare a essere competitive anche in Champions League. D'altronde anche nell'ultima annata "Epic Brozo" è stato spesso decisivo, mettendo a segno due reti e collezionando sei assist in 33 partite di campionato.

La scelta dell'Inter

L'Inter vorrebbe tenere Marcelo Brozovic e - per questo motivo - la settimana prossima ci sarà un incontro con suo padre, che ne cura gli interessi, per discutere del rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2022. Il centrocampista chiede un ingaggio tra i 5 e i 6 milioni di euro ma senza intesa i nerazzurri saranno costretti a sacrificarlo in uscita.

L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, infatti, è pronto a sedersi a trattare con Manchester United, Barcellona o Real Madrid in caso di offerta importante, da almeno 40 milioni di euro. Il classe 1992 è iscritto praticamente a zero a bilancio, essendo arrivato a gennaio 2015 per 8 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria e per questo una sua partenza permetterebbe di realizzare una plusvalenza molto importante.