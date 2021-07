L'Inter sarebbe al lavoro per mettere a segno alcune operazioni in uscita per garantire un'entrata economica alle casse del club di Steven Zhang. Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, un giocatore che potrebbe essere sacrificato sarebbe quello di Stefano Sensi.

Il centrocampista, arrivato circa due anni fa dal Sassuolo, potrebbe non essere ritenuto centrale nel progetto di Simone Inzaghi e lasciare la Pinetina se dovesse arrivare un'offerta di circa 15-20 milioni di euro. Il numero 12 nerazzurro è seguito da diverso tempo dalla Fiorentina, che con l'arrivo del nuovo allenatore Italiano potrebbe tentare l'affondo decisivo.

La Fiorentina avrebbe messo nel mirino Sensi

Stefano Sensi ha dovuto fare i conti con diversi problemi fisici nell'ultima stagione e per questo motivo non è riuscito a giocare con continuità. Problemi fisici che lo hanno dovuto portare ad alzare bandiera bianca, saltando gli Europei con la Nazionale Italiana. In questi 48 mesi all'Inter il classe 1995 ha rimediato otto infortuni che lo hanno tenuto fuori dal terreno di gioco per un totale complessivo di quasi 7 mesi. Alla luce di ciò i nerazzurri non lo ritengono incedibile e sono pronti ad ascoltare proposte per il suo cartellino.

Vincenzo Italiano, nuovo allenatore della Fiorentina, avrebbe indicato proprio Sensi come suo giocatore ideale per il centrocampo viola: egli rappresenta il playmaker perfetto per il tecnico nato a Karlsruhe, avendo i "piedi buoni" e le geometrie adatte per il gioco della squadra toscana.

L’ex Sassuolo è stato individuato come prima scelta e la società vorrebbe fare di tutto per accontentarlo, anche per dare un segnale a una piazza in subbuglio dopo il caso Gattuso. Sensi avrebbe già dato la propria disponibilità a trasferirsi a Firenze in modo tale da poter giocare con maggior continuità e riconquistare un posto in Nazionale.

La possibile offerta

La Fiorentina sta muovendo i primi passi decisi verso il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi. Questo è quanto scrive il quotidiano La Nazione, che spiega come il club viola sarebbe disposto a prendere il calciatore in prestito oneroso con obbligo di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. La Fiorentina non avrebbe problemi a garantire al regista ventiseienne l'ingaggio di circa 2 milioni di euro che attualmente percepisce all'Inter.

Il mancato rinnovo dei contratti di Caceres, di Borja Valero, ma soprattutto quello di Franck Ribery (il francese aveva un ingaggio di 4 milioni di euro netti a stagione) hanno fatto risparmiare un bel po' di soldi alla società di Rocco Commisso, che potrebbero essere reinvestiti proprio in Stefano Sensi.

Nel caso in cui Sensi lasciasse l'Inter, Marotta avrà il compito di trovare un sostituto di alto livello. Il nome giusto in questo senso, potrebbe essere l’ex juventino Miralem Pjanic. L’affare però può concretizzarsi solo se si liberasse dai blaugrana a parametro zero, senza contare anche una riduzione dell’attuale ingaggio dai 6,5 milioni a stagione che percepisce, magari fino a 5,5. IL bosniaco è fuori dai piani dei blaugrana di Koeman e il Barcellona si libererebbe dello stipendio anche nell’ottica di provare a trattenere Messi.