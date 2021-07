L'Inter ha cominciato a muoversi anche sul mercato in entrata dopo aver sistemato i conti con la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi. I nerazzurri, alla luce della partenza dell'esterno marocchino e del probabile addio di uno tra Ivan Perisic e Federico Dimarco, sono alla ricerca di rinforzi sulle fasce, sia a destra che a sinistra.

Sono circolati diversi nomi in queste settimane, ma negli ultimi giorni il club meneghino avrebbe fatto importanti passi in avanti per il ritorno di Alex Telles, che a Milano ha già giocato nella stagione 2015-2016, agli ordini di Roberto Mancini.

Telles pronto a tornare all'Inter

L'Inter è alla ricerca di rinforzi su entrambe le fasce, anche se a sinistra il vincolo è legato all'eventuale cessione di almeno uno tra Ivan Perisic e Federico Dimarco. Il nome finito in cima alla lista degli obiettivi della società nerazzurra sarebbe quello di Alex Telles. Il terzino brasiliano ha già militato in nerazzurro nella stagione 2015-2016, voluto da Roberto Mancini. Il giocatore arrivò dal Galatasaray in prestito ma, a causa dei parametri del fair-play finanziario, la società nerazzurra non poté acquistarlo a titolo definitivo.

L'esterno quindi tornò in Turchia, salvo poi essere ceduto al Porto che nella scorsa stagione lo ha venduto al Manchester United per 15 milioni di euro.

La sua annata non è stata all'altezza delle aspettative, e per questo motivo i Red Devils sarebbero favorevoli alla sua partenza.

Il classe 1992 avrebbe espresso il suo gradimento per un ritorno all'ombra del Duomo, visto che si è trovato bene cinque anni fa. Nella scorsa stagione ha collezionato nove presenze in Premier League, con due assist all'attivo, mentre in Europa League ha disputato sette partite.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La richiesta del Manchester United

Il Manchester United vorrebbe recuperare l'investimento fatto per Alex Telles l'anno scorso. Per questo motivo, i Red Devils valutano il terzino brasiliano tra i 12 e 15 milioni di euro. L'Inter sarebbe pronta a chiudere l'affare solo con la formula del prestito, al massimo inserendo il diritto di riscatto, mentre sembra difficile optare per l'obbligo di riscatto.

L'intenzione della società nerazzurra sarebbe quella di cercare di limitare al massimo l'esborso economico, nonostante la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain. La partenza dell'esterno marocchino, infatti, servirà a sistemare i conti, andando a coprire parte delle perdite provocate dalla pandemia di Covid-19 e dalla chiusura degli stadi.

Non è un caso che anche sulla fascia destra si punti ad un giocatore in prestito, e il nome in pole-position sarebbe quello di Hector Bellerin dell'Arsenal.