Pioli lo ha confermato come capitano del Milan, ma il futuro di Alessio Romagnoli non è per nulla certo. Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022, ma ancora la trattativa per il rinnovo non si è sbloccata. Stando così le cose il rischio è quello di perderlo a zero la prossima estate, come successo con Donnarumma e Calhanoglu. L’arrivo di Tomori, titolare al fianco di Kjaer nelle idee dei rossoneri, rischia di mettere in secondo piano il centrale difensivo italiano che non sarebbe titolare, altro ostacolo nella trattativa.

Il Barcellona sarebbe interessato a Romagnoli del Milan

Il mancino ex Roma e Sampdoria, nonostante nella stagione passata abbia perso il posto in squadra, continua ad avere molti corteggiatori. In particolare, secondo i media spagnoli, il Barcellona sarebbe molto interessato al suo acquisto. Koeman può lasciare partire sia Lenglet che Umtiti per fare spazio ad un nuovo difensore, che nelle idee del club catalano potrebbe essere proprio il capitano del Milan.

I rumors parlano di contatti già avviati tra le società, anche se i blaugrana non stanno vivendo un momento economicamente florido. Anzi, il dictat di Laporta, è sfoltire la rosa per incassare da alcune cessioni e abbassare il monte stipendi.

Coutinho e Pjanic possono arrivare al Milan

Senza soldi da spendere, il Barcellona potrebbe giocarsi la carta della contropartita tecnica per provare a strappare ai rossoneri Alessio Romagnoli. Le idee non mancano perché Paolo Maldini ha in un paio di giocatori due obiettivi sensibili. Il primo è sicuramente Philippe Coutinho che sarebbe stato offerto qualche tempo fa al club lombardo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il brasiliano in Spagna non sarebbe nei piani di Koeman e quindi potrebbe essere usato come pedina di scambio, molto gradita da Pioli, per l’affare. Il carioca sarebbe il perfetto numero 10, e quindi trequartista centrale, nel 4-2-3-1 che è rimasto orfano di Calhanoglu finito all'Inter poche settimane fa, ma per approdare a Milanello dovrà ridursi lo stipendio che al momento viaggia vicino ai 10 milioni stagione.

La seconda pedina di scambio nell’affare Romagnoli tra Milan e Barcellona potrebbe essere Miralem Pjanic, anche se questo non sembra essere un nome che scalda particolarmente il cuore dei rossoneri. In regia a centrocampo ci sono già Bennacer e Tonali, appena riscattato dal Brescia, in più ci sarebbero due problemi per arrivare al bosniaco. Il primo è l’ingaggio, troppo alto per i canoni del club di via Aldo Rossi, e il secondo è la Juventus che vorrebbe riportare a casa il giocatore, pupillo di Alllegri, soluzione che sarebbe la prima scelta dello stesso Pjanic per il suo futuro lontano da Barcellona.