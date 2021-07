Nel primo tempo non mancano le emozioni. Al 9' l'Inter va vicina al gol con Andrea Pinamonti, che controlla bene un lancio di Ranocchia e di destro conclude trovando l'ottimo intervento di Baumann. I nerazzurri vanno ancora vicini al vantaggio al 23' con Satriano, che si libera in area e da posizione molto defilata colpisce il palo. Il Lugano, però, non sta a guardare e al 30' trova il vantaggio con Lovric su un'azione di ripartenza. Gli svizzeri trovano anche il raddoppio pochi minuti dopo, al 35', con Facchinetti che di destro dal limite insacca alle spalle di Handanovic.

