Alla Juventus la coppia di dirigenti Cherubini-Nedved non può concentrarsi solo sul Calciomercato in entrata, con Locatelli primo obiettivo, ma deve iniziare a lavorare anche sui rinnovi di contratto. In totale sono otto i giocatori bianconeri che vanno in scadenza l’estate prossima: chi non raggiungerà un accordo sarà libero di lasciare la squadra a parametro zero, un rischio da evitare nella maggior parte dei casi.

Juve, il punto sui rinnovi di Dybala e Cristiano Ronaldo

Il primo e più scottante caso è ovviamente quello che riguarda Cristiano Ronaldo.

Il portoghese ha un ingaggio da 30 milioni di euro, quasi insostenibile dopo la pandemia. Non dovrebbe lasciare la Juve nei prossimi mesi, ma la permanenza dopo l’estate del 2022 è tutta da decifrare. I rumors parlano di un possibile rinnovo fino al 2023 con la possibilità di spalmare l’enorme cifra dello stipendio. Ma c’è anche chi pensa che le due parti potrebbero lasciarsi alla naturale scadenza del contratto.

Meno intricata pare la questione Paulo Dybala. L’argentino è fondamentale per Massimiliano Allegri, il tecnico lo ha già riferito alla dirigenza che infatti ha riallacciato i rapporti con il suo agente. Entro la fine di luglio dovrebbe esserci un incontro per avvicinarsi alla firma del rinnovo, con stipendio in doppia cifra, 10 milioni di stagione come avrebbe chiesto l’entourage della Joya.

Gli altri giocatori in scadenza

Nella lista dei giocatori in scadenza nel 2022 della Juve c’è anche Federico Bernardeschi. L’esterno mancino si è un po' "perso" con Sarri e Pirlo, ma in Nazionale sembra essere rinato e adesso Allegri, che già lo ha allenato nella sua prima avventura a Torino, non avrebbe nessun problema a provare a rilanciarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel frattempo per l’ex Fiorentina sarebbero spuntati alcuni corteggiatori, "pericolosi" perché potrebbero aspettare un anno e provare a ingaggiarlo a parametro zero. Anche per lui sta per arrivare il momento della verità. Sarebbe infatti stato programmato un incontro tra la Vecchia Signora e Mino Raiola per capire se ci sono le condizioni per il rinnovo: pare inutile sbilanciarsi prima dell’appuntamento.

In scadenza nel 2022 c’è Juan Cuadrado, al momento il più vicino al rinnovo dell’intera lista con un accordo che sarebbe praticamente raggiunto almeno fino al 2023. Non sarebbero invece ancora state affrontate le questioni Perin e De Sciglio, così come quella di Alvaro Morata che l’anno prossimo vedrà scadere il prestito dall'Atletico Madrid. Infine c’è Giorgio Chiellini, che resterà ancora un anno dopo la vittoria all'Europeo, poi deciderà il da farsi senza nessun tipo di pressione, proprio come fatto nelle scorse settimane.