Uno dei reparti che l'Inter dovrà rinforzare in questa sessione di Calciomercato è sicuramente quello degli esterni. Sono andati via Ashley Young, in scadenza di contratto, e Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, e ci sono incertezze sul futuro di Ivan Perisic e Federico Dimarco. Proprio per questo motivo i nerazzurri sarebbero anche alla ricerca di un esterno di sinistra e il nome nuovo finito nel mirino del club meneghino è quello di Luis Diaz, che ha conquistato tutti in Coppa America.

L'Inter pensa a Luis Diaz

L'Inter è alla ricerca di rinforzi sugli esterni da regalare al nuovo allenatore, Simone Inzaghi, in vista della prossima stagione.

I nerazzurri sono chiamati a difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso, a distanza di undici anni dall'ultima volta, ma non sarà semplice visti i problemi a cui deve far fronte la società a livello economico.

Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club meneghino avrebbe messo gli occhi su Luis Diaz, esterno sinistro del Porto che ha disputato un'ottima coppa America anche con la Nazionale colombiana, arrivando fino in semifinale e conquistando il terzo posto della competizione. Pur giocando sull'out mancini, il classe ha dimostrato di essere incisivo anche sotto porta, avendo messo a segno sei reti e collezionato cinque assist in trenta partite di campionato, a fronte di due reti realizzate in nove partite di Champions League e ben quattro gol realizzati in cinque match di Coppa America.

Numeri importanti, che giustificano l'interesse della società nerazzurra che, comunque, non è l'unica ad essere interessata al giocatore. Su di lui, infatti, si sarebbe fatta sotto anche la Roma. Diaz sembra essere più propenso a giocare dietro le punte nel 4-2-3-1, ma come ha dimostrato anche Perisic, potrebbe anche adattarsi crescendo in fase difensiva agli ordini di Inzaghi.

La richiesta del Porto

Il Porto è pronto a discutere del futuro di Luis Diaz con l'Inter, anche se il club portoghese è noto per essere un cliente ostico sul mercato nel convincerlo a privarsi dei propri gioielli. Come sottolineato da Il Corriere dello Sport, infatti, i Dragoes avrebbero chiesto al club nerazzurro una cifra vicina ai 40 milioni di euro, troppo in un mercato condizionato dalle perdite che ha comportato la Pandemia.

Per questo motivo i nerazzurri cercheranno di trattare provando ad abbassare la valutazione e cercando di inserire anche una contropartita tecnica, visto che il tesoretto stanziato dovrebbe aggirarsi intorno ai 15 milioni di euro. Diaz ha un contratto fino a giugno 2024 e questo pone il Porto in una posizione di forza in sede di trattativa con gli altri club.