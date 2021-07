La squadra allenata da Maurizio Sarri potrebbe ingaggiarlo per potenziare la corsia offensiva di destra, mentre quella di José Mourinho potrebbe prelevarlo dopo la cessione di Cengiz Under . La valutazione del laterale offensivo carrarino sarebbe di circa 15 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe inserirlo in una trattativa per arrivare a un profilo congeniale per il modulo di Allegri. Ai bianconeri piacerebbe molto anche Luis Alberto , in rotta con Lotito dopo non essersi presentato al ritiro di Formello. La valutazione dell'ex Siviglia sarebbe di circa 50 milioni di euro e sarebbe seguito anche da club come Milan e Inter.

Noi e i nostri partner utilizziamo cookie e tecnologie simili (i "Cookie") come specificato nella cookie policy. Con il tuo consenso, elaboriamo dati personali come indirizzi IP, identificatori e dati di geolocalizzazione per identificarti, tracciare i tuoi comportamenti, personalizzare annunci e contenuti in base ai tuoi interessi, e misurarne le prestazioni. Per consentire l'utilizzo dei Cookie I) clicca su “Accetta”, oppure II) prosegui la navigazione su questa pagina. Per ottenere maggiori informazioni, negare il tuo consenso in tutto o in parte, o modificare in ogni momento le tue scelte precedenti, clicca su "Modifica".