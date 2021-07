L'Inter dovrà rinforzarsi sulle fasce in questa sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, hanno visto andare via Ashley Young, in scadenza di contratto, e Achraf Hakimi, ceduto al Paris Saint Germain per 71 milioni di euro, bonus compresi.

L'obiettivo principale è individuare l'erede dell'esterno marocchino, visto che a sinistra è tornato Federico Dimarco dal prestito all'Hellas Verona. In questi giorni sono stati accostati tanti nomi al club meneghino e l'ultimo giocatore finito nel mirino sarebbe l'esterno dell'Udinese, Jens Stryger Larsen, protagonista di un ottimo Europeo con la maglia della Nazionale danese.

Inter su Larsen

L'Inter è alla ricerca di un esterno destro per sostituire Achraf Hakimi, sacrificato per sistemare in parte i conti bistrattati dalla Pandemia e dagli stadi chiusi. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nei giorni scorsi, alla presentazione del calendario del campionato di Serie A, ha sottolineato come ci sarà bisogno di creatività per riuscire a rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Simone Inzaghi.

Creatività che potrebbe portare all'esterno destro dell'Udinese, Jens Stryger Larsen. Il giocatore ha disputato un ottimo Europeo con la maglia della Danimarca, diventando titolare dalla fase ad eliminazione diretta e questo ha attirato l'attenzione della società nerazzurra, viste le difficoltà ad arrivare agli obiettivi principali, Lazzari, Dumfries e Hector Bellerin.

Anche con la maglia friulana il classe 1991 ha disputato un'ottima annata, mettendo a segno due reti in trentatré presenze in campionato. La sua situazione contrattuale lo rende, appunto, una situazione creativa essendo in scadenza di contratto a giugno 2022 e per questo motivo l'Udinese è pronto a trattare la sua partenza.

La possibile richiesta dell'Udinese

L'Udinese, come detto, avrebbe aperto le porte alla cessione di Stryger Larsen, visto che questa sarebbe l'ultima sessione di calciomercato in cui potrebbe monetizzare dalla sua partenza, visto il contratto in scadenza a giugno 2022. Proprio alla luce della situazione contrattuale, però, la sua valutazione è molto bassa e i friulani potrebbero accettare anche una cifra vicina ai 5 milioni di euro per il suo cartellino.

Prezzo assolutamente abbordabile per l'Inter, che in questo modo sistemerebbe la questione esterni e si potrebbe concentrare nel rinforzare gli altri reparti, in particolar modo l'attacco, con il nome di Keita Balde in cima alla lista degli obiettivi. In mezzo al campo, invece, gli innesti saranno legati alle partenze di almeno due tra Nainggolan, Vecino, Sensi e Gagliardini.