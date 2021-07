Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione estiva di calciomercato è Ivan Perisic. L'esterno croato ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e un ingaggio molto alto, intorno ai 5 milioni di euro netti a stagione e per questo motivo i nerazzurri sarebbero pronti a lasciarlo andare per non perderlo a parametro zero. Non mancano le società interessate a lui visto che sul classe 1989 avrebbe messo gli occhi la Roma. José Mourinho è un suo grande estimatore, tanto da averlo già richiesto quando era sulla panchina del Manchester United prima e del Tottenham successivamente, ma senza successo.

Questa volta, però, le cose potrebbero cambiare e i due finalmente lavorare insieme.

Roma su Perisic

La Roma vuole Ivan Perisic, essendo alla ricerca di esterni d'attacco da regalare al proprio allenatore, José Mourinho. Lo Special One si schiererà con ogni probabilità con il 4-2-3-1 nella prossima stagione, modulo che si sposerebbe alla perfezione con l'esterno croato. Il giocatore, comunque, agli ordini di Antonio Conte, ha dimostrato di poter interpretare alla perfezione anche il ruolo di quinto esterno a sinistra in un 3-5-2. Il nuovo tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dunque, potrebbe anche utilizzarlo in quel ruolo ma la società nerazzurra sta riflettendo sul suo futuro. Pesano l'ultimo anno di contratto, essendo in scadenza a giugno 2022, e un ingaggio abbastanza pesante, da 5 milioni di euro netti all'anno.

Proprio per questo motivo il club meneghino starebbe riflettendo sulla sua partenza e avrebbe aperto le porte ad una trattativa con il club capitolino.

Perisic, comunque, nell'ultima stagione ha messo a segno quattro reti e collezionato quattro assist in trentadue partite di campionato, pur giocando più lontano dalla porta.

Anche a Euro 2020 ha fatto il suo, mettendo a segno due reti in tre partite, saltando gli ottavi di finale contro la Spagna a causa della positività al Covid.

Scambio con la Roma

L'Inter punta a liberarsi dell'ingaggio di Ivan Perisic e per questo motivo, stando a quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe aperto le porte anche ad uno scambio alla pari, che permetta di realizzare una plusvalenza importante essendo iscritto a bilancio quasi a zero, essendo arrivato dal Wolfsburg nell'estate del 2015 per 18 milioni di euro.

Nell'affare potrebbe entrare il cartellino di Alessandro Florenzi, tornato dal prestito al Paris Saint Germain ma ormai ai margini della rosa capitolina. Il giocatore farebbe comodo a Simone Inzaghi, che avrebbe l'esterno destro richiesto e un giocatore molto duttile, in grado di giocare in più ruoli anche in mezzo al campo.