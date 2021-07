La Juventus nei prossimi giorni dovrà lavorare non solo ad acquisti e cessioni ma anche ai contratti dei giocatori in scadenza. Già ad inizio agosto firmerà il suo contratto per un'altra stagione Giorgio Chiellini. La conferma è arrivata dal giocatore ma anche dal presidente Agnelli. Successivamente dovrebbe toccare anche a Juan Cuadrado, che secondo le ultime indiscrezioni di mercato dovrebbe prolungare fino a giugno 2023. Altra situazione contrattuale da risolvere è quella di Paulo Dybala. L'agente sportivo del giocatore è già a Torino ed è in quarantena.

Ci sarebbe ottimismo in merito al prolungamento di contratto ma la Juventus starebbe già lavorando ad un'alternativa qualora non si raggiunga l'intesa sull'ingaggio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare Joao Felix per il settore avanzato qualora dovesse partire Paulo Dybala. Il portoghese non sarebbe considerato un titolare dal tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone. Il giocatore interesserebbe però anche al Manchester City.

Se parte Dybala potrebbe arrivare Joao Felix

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus valuta delle alternative nel settore avanzato qualora Paulo Dybala non dovesse prolungare il suo contratto. L'agente sportivo dell'argentino nei prossimi giorni incontrerà la società bianconera per provare a trovare un'intesa sul prolungamento di contratto, in scadenza a giugno 2022.

Si parla di un ingaggio da 10 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2022. Qualora però non dovesse arrivare l'intesa fra le parti, il giocatore verrebbe ceduto per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione. Se così sarà, l'alternativa all'argentino potrebbe essere Joao Felix. A facilitare l'eventuale approdo del portoghese alla Juventus potrebbe essere l'agente sportivo Jorge Mendes, che cura gli interessi sportivi anche di Cristiano Ronaldo.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe acquistare anche una quarta punta per la prossima stagione. Potrebbe arrivare un profilo giovane e di qualità, che non costi molto di cartellino e di ingaggio. Interesserebbe Kaio Jorge, che avrebbe già un'intesa contrattuale con la società bianconera. Bisognerà trovarla anche con il Santos.

Si lavora anche ai rinforzi a centrocampo, che potrebbero essere due. Manuel Locatelli potrebbe arrivare in bianconero già ad inizio agosto. L'altro nome che piace alla società bianconera è quello Miralem Pjanic, che il Barcellona non considera parte del progetto sportivo catalano. Potrebbe arrivare alla Juventus in prestito di due anni.