La Juventus già ad inizio agosto potrebbe iniziare a definire alcune importanti trattative di mercato. Si parla molto di acquisti, su tutti quelli di Locatelli, Pjanic e Kaio Jorge, ma la società bianconera sta lavorando anche per alleggerire la rosa. Si cerca anche di finanziare il mercato, per questo si valutano anche cessioni pesanti. Potrebbe partire Merih Demiral, che ha molto mercato. Ci sarebbe il Borussia Dortmund sul giocatore, che avrebbe offerto alla Juventus circa 30 milioni di euro. I bianconeri però vorrebbero almeno 40 milioni di euro per il giocatore.

Non solo Demiral. Un altro difensore potrebbe lasciare la Juventus durante il Calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio sarebbe interessata a Daniele Rugani. A volere il difensore sarebbe il tecnico Maurizio Sarri, con cui ha già avuto modo di lavorare. La Juventus non vorrebbe cederlo soprattutto se dovesse partire anche Demiral. In tal caso, potrebbe essere acquistato un altro difensore centrale.

Rugani potrebbe trasferirsi in prestito con diritto di riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Daniele Rugani potrebbe lascare la Juventus. Lo vorrebbe Maurizio Sarri, alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa. La società bianconera lo valuta circa 10 milioni di euro, la società laziale vorrebbe acquistarlo in prestito con diritto di riscatto (circa 7 milioni di euro).

Un'eventuale cessione che la Juventus starebbe valutando, in quanto Rugani guadagna circa 3 milioni di euro a stagione. Di certo, se dovessero partire sia Demiral e Rugani, la Juventus dovrebbe acquistare un difensore centrale. Allegri vorrebbe almeno cinque difensori centrali per la prossima stagione. Potrebbe essere Alessio Romagnoli il rinforzo ideale per la Juventus.

Il giocatore va in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Milan e potrebbe lasciare la società rossonera per circa 10 milioni di euro. Il rischio per i rossoneri è che possa andare in scadenza di contratto alla fine della prossima stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus sta lavorando per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Potrebbero essere due gli acquisti sulla mediana.

L'arrivo di Manuel Locatelli potrebbe essere definito già ad inizio agosto, quando il giocatore sarà rientrato dalle vacanze post Europeo. Attualmente ci sarebbe distanza fra offerta della Juventus e richieste del Sassuolo. Oltre al nazionale italiano potrebbe arrivare anche Miralem Pjanic. Il centrocampista dovrebbe lasciare il Barcellona. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere ceduto in prestito di due anni.