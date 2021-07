Anche in questa sessione estiva di mercato sono stati definitivi diversi acquisti a parametro zero, alcuni dei quali clamorosi. David Alaba, dopo essere andato in scadenza con il Bayern Monaco, ha firmato un nuovo contratto con il Real Madrid. Anche il Barcellona ha attinto a tale mercato, ingaggiando Aguero (in scadenza con il Manchester City) e Depay (ex Lione). Infine, spiccano anche i trasferimenti di Georginio Wijnaldum e Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain. Anche nel 2022 ci si attendono importanti trattative a parametro zero, in quanto ci sono tanti nomi importanti che potrebbero lasciare a titolo gratuito le rispettive società.

Fra questi spiccano sicuramente Kylian Mbappé, Kessié e Dybala. Sul giocatore francese ci sarebbe l'interesse concreto del Real Madrid, che potrebbe provare ad acquistarlo già durante il Calciomercato estivo. Diversa invece è la situazione riguardante il centrocampista del Milan e la punta della Juventus. Il nazionale ivoriano infatti è in trattativa di rinnovo di contratto con la società rossonera e la volontà delle parti sembra essere quella di continuare insieme. Lo stesso vale per Paulo Dybala e la Juventus, con l'agente sportivo dell'argentino Jorge Antun già a Torino per incontrare la società bianconera.

I giocatori in scadenza a giugno 2022

Ai nomi prima menzionati bisogna aggiungere anche quello di Paul Pogba, in scadenza di contratto a giugno 2022 con il Manchester United.

Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società inglese. Dunque, resta probabile una sua cessione durante questo calciomercato estivo. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse del Paris Saint Germain. A proposito di Francia, anche Camavinga del Rennes è un altro possibile acquisto a parametro zero per la prossima stagione.

Il Bayern Monaco invece è in trattativa con Leon Goretzka per cercare un'intesa sul prolungamento di contratto. Il centrocampista vuole un ingaggio "importante", che in questo momento la società bavarese non sarebbe disposta a garantirgli. Altro giocatore del Bayern Monaco in scadenza è il difensore Sule, così come il nazionale tedesco Ginter.

In Inghilterra invece, sia Stones del Manchester City che Christensen del Chelsea potrebbero lasciare a parametro zero le rispettive società alla fine della prossima stagione.

I calciatori della Juventus in scadenza a giugno 2022

La Juventus, come detto, è in trattativa con Paulo Dybala per il prolungamento di contratto. Nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato anche quello di Cuadrado fino a giugno 2023. Potrebbero invece lasciare a parametro zero alla fine della prossima stagione il centrocampista Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo.