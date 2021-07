Questi sono giorni di grande emozione per Federico Bernardeschi. Il calciatore della Juventus ha vissuto la gioia per la vittoria dell'Europeo e nell' giornata di ieri, 13 luglio, i festeggiamenti per lui sono proseguiti anche per una questione personale. Infatti, Federico Bernardeschi si è sposato con la sua compagna Veronica Ciardi.

Il matrimonio del giocatore della Juventus è stato ricco di colpi di scena. Infatti, è emerso che Bernardeschi e Veronica Ciardi non hanno solo una bimba, Deva (nata nel 2019), ma hanno avuto una seconda figlia.

Nel corso della cerimonia la piccola Lena, nata lo scorso maggio, è stata battezzata.

Molti fans della coppia hanno scoperto che pochi mesi fa il calciatore della Juventus e l'ex concorrente del Gf hanno avuto la loro secondogenita, della cui nascita finora non era trapelato nulla, almeno pubblicamente.

Festa in casa Bernardeschi

Ieri 13 luglio tanti sostenitori di Federico Bernardeschi che sono voluti andare davanti al Duomo di Carrara per vedere il calciatore nel giorno del suo matrimonio.

Prima della cerimonia c'è stato un piccolo inconveniente. Infatti, la sposa Veronica Ciardi si è presentata sul sagrato della chiesa in anticipo rispetto allo sposo. La donna è rimasta in macchina con il fratello e l'auto ha dovuto girare per le vie di Carrara in attesa dell'arrivo di Bernardeschi.

Il calciatore della Juventus si è presentato in chiesa con 40 minuti di ritardo. Una volta arrivato lo sposo, Veronica Ciardi è comparsa sul sagrato del Duomo di Carrara con uno splendido abito bianco e un lungo velo.

Nel corso della cerimonia c'è stato spazio anche per il calcio, poiché Don Luigi ha chiesto a Bernardeschi: "Sei più emozionato oggi o quando stavi per battere il rigore in finale?".

Dopo la cerimonia il ricevimento in spiaggia

Una volta pronunciato il fatidico sì, Federico e Veronica Bernardeschi hanno lasciato la chiesa e all'esterno hanno trovato una folla festante.

I sostenitori del giocatore della Juventus hanno voluto festeggiare ancora la vittoria dell'Europeo e Federico si è lasciato andare intonando anche il coro: "I campioni dell'Europa siamo noi".

Dopodiché la coppia a bordo di una Jeep si è diretta nello stabilimento balneare di proprietà dello stesso Bernardeschi, dove li attendevano gli ospiti. La festa è proseguita tra canti, balli e il classico taglio della torta.

Adesso il numero 33 della Juventus si godrà un po' la sua famiglia, ma ad inizio agosto tornerà alla Continassa per allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. L'intenzione del tecnico livornese sarebbe quella di puntare ancora su Bernardeschi. Il giocatore va in scadenza di contratto nel 2022 e nei prossimi mesi si capirà se arriverà il rinnovo coi bianconeri o meno.