L'Inter ha cominciato la nuova stagione da qualche giorno agli ordini del nuovo allenatore Simone Inzaghi, che è subentrato a Antonio Conte con il compito di difendere lo scudetto conquistato l'anno scorso. In questi giorni si stanno unendo anche coloro che hanno partecipato a Euro 2020 con le rispettive Nazionali e tra questi c'è Milan Skriniar, autore di un buon Europeo con la Slovacchia nonostante l'eliminazione arrivata nella fase a gironi. Il difensore è tornato ad altissimi livelli anche con la maglia nerazzurra e questo ha scatenato l'interesse dei top club europei, su tutti il Tottenham, che già lo scorso anno si era interessato a lui.

Il Tottenham sarebbe nuovamente su Skriniar

L'Inter ha sistemato i conti in queste settimane con la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint Germain per 70 milioni di euro, bonus compresi. L'esterno marocchino, però, potrebbe non essere l'unico big sacrificato sul mercato. A causa delle perdite legate alla Pandemia, infatti, nessun giocatore può essere considerato incedibile, anche se il club nerazzurro non vorrebbe privarsi di altri big, se non per offerte fuori mercato.

E uno dei big finito al centro dei rumors di mercato in questi giorni è Milan Skriniar. Secondo a rumor di mercato, su di lui avrebbe messo nuovamente gli occhi il Tottenham, che aveva fatto un tentativo senza successo l'anno scorso.

Il nuovo direttore sportivo degli Spurs, Fabio Paratici, è un suo grande estimatore tanto che lo avrebbe voluto già quando era alla Juventus. I nerazzurri non vogliono privarsene, dato che il giocatore ha dimostrato di poter fare la differenza anche in una difesa a tre, con il ritorno al gol arrivato nell'ultima annata, a distanza di tre anni dall'ultima volta.

Lo scorso anno il club inglese non andò oltre ad una proposta di 30 milioni di euro e questo fece saltare l'affare, dato che i nerazzurri ascoltavano solo proposte da almeno 50 milioni di euro e le cose non sembrano essere cambiate. Anzi, adesso potrebbero servire almeno 60 milioni per il cartellino del centrale slovacco.

La volontà di Skriniar

La trattativa tra Inter e Tottenham potrebbe saltare non soltanto per una questione economica. Decisiva sarebbe anche la volontà di Milan Skriniar, che già in passato ha dimostrato il proprio attaccamento ai colori nerazzurri separandosi dal suo storico agente pur di rinnovare il proprio contratto. Un altro segnale di attaccamento è arrivato quando, un anno e mezzo fa, ha accettato la panchina senza fare polemiche nei confronti di Conte, dimostrando poi sul campo il proprio valore. Gli Spurs, dunque, pensano al centrale slovacco ma Skriniar vorrebbe continuare la sua carriera all'Inter.