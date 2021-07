La Juventus, in questi giorni, è divisa su due fronti: quello del campo e quello del mercato. I bianconeri sono al lavoro per arrivare a Manuel Locatelli, ma valutano anche altre piste. Inoltre, si parla molto anche del futuro di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala.

In particolare quest'ultimo dovrebbe rinnovare con la Juventus, anche se per il giornalista Marcello Chirico le cose non starebbero proprio così: "Chi ha detto della Juventus che è al centro del progetto? Non ho sentito nessuno, solo noi giornalisti lo diciamo", ha dichiarato Chirico a TMW Radio, riferendosi a Dybala.

Inoltre, secondo il giornalista: "Se è tutto a posto, perché non c'è la firma sul rinnovo di Dybala? C'è qualcosa che non torna".

Ronaldo atteso a Torino

Cristiano Ronaldo intanto in questi giorni si sta godendo le vacanze, ma tra qualche giorno tornerà a Torino. Il portoghese è atteso alla Continassa il 26 luglio.

Del futuro di CR7 ha parlato anche Marcello Chirico: "Nel caso ho sentito che Cristiano Ronaldo è al centro del progetto". Dunque, per il giornalista il portoghese è ancora uno dei punti fermi della Juventus.

Inoltre, Chirico ha parlato anche di Miralem Pjanic e di un suo possibile ritorno a Torino: "Pjanic vuol tornare alla Juve, Allegri vuole Pjanic". Secondo il giornalista, quindi, il bosniaco potrebbe davvero tornare alla corte della Vecchia Signora: "La Juve non ha molti soldi, ma se fanno una buona offerta tornerà".

Padoin torna alla Juventus nello staff

In questi giorni, la Juventus di Massimiliano Allegri si sta allenando alla Continassa e intanto la dirigenza lavora sul mercato. Ma un colpo in entrata è stato fatto proprio nello staff del tecnico livornese. Infatti, Massimiliano Allegri ha deciso di inserire Simone Padoin. Il ritorno alla Juventus dell'ex giocatore è ufficiale, come ha annunciato lo stesso club sul proprio sito internet.

Problema muscolare per Dybala

Massimiliano Allegri e il suo staff, in questi giorni, hanno molto da fare poiché la squadra svolge sempre delle doppie sedute di lavoro. In questi giorni, però, Massimiliano Allegri non può contare su Paulo Dybala.

L'argentino ha accusato un problema muscolare che gli impedirà di prendere parte all'amichevole del 24 luglio contro il Cesena.

Dybala dovrà rimandare il ritorno in campo, ma il suo infortunio non sembra essere particolarmente preoccupante.

Inoltre, tra lunedì 26 luglio e martedì 27 luglio, il suo agente Jorge Antun dovrebbe essere in Italia per riprendere i discorsi del rinnovo di contratto dell'argentino. A parlare tramite Twitter, che l'arrivo a Torino del manager di Paulo Dybala è imminente è stato il giornalista di Goal.com Romeo Agresti.