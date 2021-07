Una delle squadre più attese in vista della stagione 2021-2022 è la Juventus. Gli ultimi due anni sono stati caratterizzati da alcuni successi in Italia, ma il cammino in Champions League è stato evidentemente deludente. L'ingaggio di Allegri dimostra la volontà da parte della società bianconera di ritornare competitiva anche in Europa. A parlare del ritorno del tecnico toscano sulla panchina della Juventus è stato l'agente sportivo Oscar Damiani, per il quale il nuovo tecnico della Juventus è il più a rischio rispetto ai cinque nuovi allenatori delle squadre che lottano per vincere.

Oltre ad Allegri infatti ci sono stati altri quattro cambi importanti nelle panchine delle squadre principali di Serie A. Mourinho è diventato il nuovo tecnico della Roma, Simone Inzaghi quello dell'Inter, Luciano Spalletti del Napoli e Maurizio Sarri della Lazio.

Oscar Damiani su Massimiliano Allegri

Intervistato da Radio Radio, l'agente sportivo Oscar Damiani ha dichiarato: "L'allenatore che più rischia delle squadre principali di Serie A è Allegri perché ha vinto tanto mentre ultimamente la Juventus non ha vinto con Pirlo". Damiani si riferisce evidentemente al quarto posto ottenuto dai bianconeri in campionato nella stagione 2020-2021 e all'uscita agli ottavi di finale di Champions League: "Si aspettano che Allegri rivinca in campionato, e considerando che ha fatto due finali, ci si attende che vinca la Champions League".

Damiani ha poi voluto elogiare il tecnico toscano sottolineando come sia un allenatore preparato, intelligente ed è convinto che farà bene. Secondo l'agente sportivo però, la Juventus non è ancora una squadra eccezionale e ha bisogno di rinforzi.

Il mercato della Juventus

E a proposito di rinforzi, la Juventus è attesa da settimane importanti in riferimento agli acquisti che potrebbero essere definiti durante il Calciomercato estivo.

Il nome più chiacchierato rimane quello di Manuel Locatelli. In questi giorni potrebbe esserci l'incontro decisivo fra le parti per provare a trovare un'intesa sulla valutazione di mercato del centrocampista. Oltre a Locatelli potrebbe arrivare un altro centrocampista, soprattutto se dovesse essere ceduto Aaron Ramsey. Il gallese potrebbe trasferirsi in Inghilterra.

Piace Miralem Pjanic, che potrebbe lasciare a parametro zero il Barcellona. A confermare il possibile addio del centrocampista è stato l'amministratore delegato della società catalana, che ha sottolineato come si stia lavorando a trovare una squadra a Pjanic.