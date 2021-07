La Juventus la prossima stagione dovrebbe avere come riferimenti del settore avanzato Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata e Paulo Dybala. A questi potrebbe aggiungersi una quarta punta, probabilmente a prezzo vantaggioso e che accetti il ruolo di riserva. Per questo si parla del possibile approdo di Kaio Jorge 19enne del Santos in scadenza di contratto a dicembre 2021 con la società brasiliana. I bianconeri però lavorano anche in previsione prossima stagione e avrebbero individuato già il sostituto di Cristiano Ronaldo. La punta portoghese infatti va in scadenza a giugno 2022 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale.

Il preferito dalla Juventus per prendere il posto del portoghese è Erling Haaland. In questi giorni si parla di un interesse concreto del Chelsea e del Real Madrid per la punta del Borussia Dortmund. La società inglese avrebbe pronta un'offerta superiore ai 100 milioni di euro per il giocatore. I tedeschi però non sarebbero intenzionati a cederlo in questo Calciomercato estivo. Di conseguenza potrebbe esserci una sfida di mercato dalla prossima stagione che riguarderebbe le società prima menzionate e la Juventus.

Haaland possibile sostituto di Cristiano Ronaldo nel 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata all'acquisto di Erling Haaland per la prossima stagione.

La punta norvegese sarebbe considerato il sostituto ideale di Cristiano Ronaldo qualora il portoghese dovesse lasciare Torino a parametro zero (è in scadenza di contratto a giugno 2022). Fra l'altro da giugno 2022 può essere attivata una clausola presente sul contratto della punta norvegese grazie alla quale con un'offerta da 75 milioni di euro Haaland può lasciare il Borussia Dortmund.

Difficile però che il prezzo rimanga questo, anche perché potrebbe definirsi una sfida di mercato fra le società interessate al giocatore.

Il mercato della Juventus

Erling Haaland potrebbe essere il rinforzo della Juventus per la prossima stagione in caso di addio di Cristiano Ronaldo. Serve però nell'immediato una quarta punta.

Abbiamo parlato dell'interesse concreto della società bianconera per Kaio Jorge ma non è l'unico giocatore seguito per il settore avanzato. Si valutano infatti altri due nomi. Il primo è quello di Gianluca Scamacca, la scorsa stagione protagonista in prestito al Genoa ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Altro nome che interessa alla società bianconera è quello di Arkadiusz Milik dell'Olympique Marsiglia, che costa circa 12 milioni di euro ma che però non convince in affidabilità fisica. Nelle ultime stagioni ha subito diversi infortuni muscolari.