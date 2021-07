Il Real Madrid durante il Calciomercato estivo potrebbe attuare una sorta di rivoluzione della difesa. Dopo l'addio di Sergio Ramos (trasferitosi a parametro zero al Paris Saint Germain) a breve potrebbe lasciare la Spagna anche Raphael Varane. Il nazionale francese infatti va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società spagnola. Per questo il Real Madrid, per evitare di perderlo a parametro zero alla fine della prossima stagione, è pronto a cederlo. Sarebbe vicino al Manchester United, alla ricerca di un rinforzo importante per la difesa.

Il solo arrivo in difesa di David Alaba potrebbe non bastare quindi al Real Madrid, che sarebbe alla ricerca di un centrale affidabile. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il tecnico Ancelotti avrebbe chiesto alla sua società di provare ad ingaggiare Giorgio Chiellini, attualmente senza contratto essendo andato in scadenza con la Juventus a giugno 2021. Il difensore però avrebbe già definito il rinnovo contrattuale con la società bianconera per un'altra stagione, che potrebbe essere ufficializzato al ritorno di Chiellini dalle vacanze.

Ancelotti avrebbe chiesto al Real Madrid l'ingaggio di Chiellini

Il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti avrebbe provato ad ingaggiare Giorgio Chiellini a parametro zero.

Trattativa però che non si è concretizzata in quanto il difensore avrebbe già un'intesa sul rinnovo di contratto con la Juventus, che nei prossimi giorni dovrebbe essere ufficializzato. Non è da scartare la possibilità che il Real Madrid provi ad acquistare un altro difensore della Juventus, Matthijs De Ligt. Anche in questo caso però sarebbe una trattativa destinata a non concretizzarsi considerando che la società bianconera riterrebbe incedibile il difensore.

La Juventus infatti è pronta ad iniziare un nuovo progetto sportivo che vede come riferimenti del presente e del futuro De Ligt in difesa, probabilmente Locatelli a centrocampo e nel settore avanzato Dejan Kulusevski, Paulo Dybala e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe ripartire dai suoi giovani di qualità per la prossima stagione.

Allo stesso tempo cercherà di cedere quei giocatori non considerati parte integrante del progetto sportivo. Fra questi spiccherebbe Merih Demiral, Daniele Rugani e Aaron Ramsey. Il nazionale turco ha una valutazione di mercato di circa 35 milioni di euro e interesserebbe all'Everton. Il difensore toscano invece potrebbe trasferirsi al Betis Siviglia per circa 4 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampista inglese, interesserebbe all'Arsenal. La Juventus lo valuta circa 16 milioni di euro.