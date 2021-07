La Juventus la prossima stagione dovrebbe avere in rosa Cristiano Ronaldo. Nonostante le indiscrezioni di mercato in merito al possibile addio della punta portoghese alla società bianconera, attualmente non ci sarebbero i presupposti per una partenza del giocatore. Sia Manchester United che Paris Saint Germain fino a qualche settimana fa interessate all'acquisto del giocatore avrebbe cambiato strategie di mercato. Gli inglesi hanno investito su Jadon Sancho del Manchester United, i francesi invece starebbero lavorando alla riconferma di Mbappé.

Cristiano Ronaldo quindi potrebbe rispettare il contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2022. Di conseguenza la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare la rosa cedendo altri giocatori importanti nella rosa. Fra questi ci sarebbe Paulo Dybala, in scadenza di contratto a giugno 2022. Nei prossimi giorni potrebbe esserci l'incontro fra l'argentino e la società bianconera per un'eventuale prolungamento di contratto. Non è però da scartare la possibilità di un addio del giocatore. Ad alimentare questa indiscrezione la stampa spagnola, che parla di un possibile scambio di mercato fra Manchester City e Juventus.

Il Manchester City potrebbe offrire Sterling per Dybala

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato lanciate dai giornali sportivi spagnoli il Manchester City sarebbe interessato a Paulo Dybala.

Per arrivare all'argentino potrebbe offrire in cambio il cartellino di Raheem Sterling, protagonista di un ottimo Europeo con la nazionale inglese conclusosi con la sconfitta in finale contro l'Italia. Uno scambio che potrebbe definirsi alla pari in quanto la valutazione di mercato dei due giocatori è simile. Il problema di fondo sarebbe rappresentato dal costo d'ingaggio del nazionale inglese, che vorrebbe circa 15 milioni di euro a stagione.

Somma che attualmente la Juventus non vorrebbe e non potrebbe garantire vista anche la presenza in rosa di Cristiano Ronaldo (che ha uno stipendio di circa 30 milioni di euro).

Il mercato della Juventus

Lo scambio di mercato fra Raheem Sterling e Paulo Dybala sembrerebbe quindi poco concretizzabile per motivi economici. Più probabile la riconferma dell'argentino e l'arrivo di una quarta punta che vada ad integrare il settore avanzato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata a Kaio Jorge, punta brasiliana in scadenza di contratto con il Santos a dicembre 2021. Proprio per questo potrebbe lasciare il Brasile a prezzo vantaggioso. Si parla di una valutazione di mercato di circa 10 milioni di euro. Kaio Jorge è considerato uno dei migliori giovani del calcio brasiliano.