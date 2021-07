Per questo motivo l' Inter ha bisogno di vendere, ha bisogno di far cassa, infatti oltre la cessione di Hakimi al PSG, la società milanese campione d'Italia sta aspettando altre offerte per altri suoi gioielli come Lautaro e Barella , quest'ultimo è sempre più nel mirino di offerte che giungono dall'estero, anche se la società nerazzurra ha dichiarato di voler resistere a queste offerte per non privarsi del talento italiano.

