La Juventus in questi giorni è impegnata soprattutto nel trovare il rinforzo giusto per il centrocampo. Il preferito rimane Manuel Locatelli, lo dimostrano infatti i contatti fra Sassuolo e società bianconera avvenuti nelle ultime settimane. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'incontro decisivo fra le due società che potrebbe portare il centrocampista della nazionale italiana a Torino. Definito il prezzo di mercato del giocatore (circa 40 milioni di euro), rimane l'esigenza di trovare una formula di pagamento che vada bene ad entrambe le società.

La Juventus preferisce una dilazione di pagamento in 3-4 anni, il Sassuolo vorrebbe un riscatto del cartellino entro giugno 2022. Potrebbe però essere inserita anche una contropartita tecnica gradita agli emiliana. Si lavora però anche all'acquisto di una quarta punta. Cristiano Ronaldo ancora deve comunicare la decisione in merito al suo futuro professionale ma la possibilità che rimanga a Torino è sempre più concreta. In tal caso la Juventus avrebbe individuato come rinforzo per il settore avanzato la punta del Santos Kaio Jorge.

Kaio Jorge sarebbe il preferito in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe acquistare la punta Kaio Jorge in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo.

Sarebbe il brasiliano il preferito come quarta punta da affiancare al portoghese, ad Alvaro Morata e a Paulo Dybala. Fino a qualche mese fa il Santos chiedeva circa 30 milioni di euro per il cartellino del giovane brasiliano. Il contratto in scadenza a dicembre 2021 ha evidentemente deprezzato la valutazione di mercato del giocatore, che potrebbe lasciare il Brasile per circa 15 milioni di euro.

Su Kaio Jorge però ci sarebbe l'interesse anche di Milan e Napoli, alla ricerca di un'alternativa per il settore avanzato. Qualora invece dovesse partire Cristiano Ronaldo, la Juventus potrebbe acquistare un profilo più internazionale.

Se parte Cristiano Ronaldo potrebbe arrivare Gabriel Jesus

In caso di partenza di Cristiano Ronaldo la Juventus potrebbe acquistare la punta del Manchester City Gabriel Jesus.

Il nazionale brasiliano infatti sarebbe un profilo gradito dalla società bianconera in quanto diverso per caratteristiche tecniche ai vari Alvaro Morata e Paulo Dybala. Non sarà però semplice acquistarlo dagli inglesi, non tanto perché è considerato incedibile ma per la sua valutazione di mercato. Si parla di un prezzo di circa 60 milioni di euro anche se il Manchester City potrebbe lasciarlo partire in prestito con diritto di riscatto. Gabriel Jesus guadagna circa 5 milioni di euro, uno stipendio evidentemente sostenibile per la Juventus.