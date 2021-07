La Juventus nei prossimi giorni dovrà dedicarsi al mercato. Si parla dei possibili rinforzi ma la società bianconera cercherà di alleggerire una rosa che vanta quasi 30 giocatori. Molti di questi non sarebbero considerati utili al progetto sportivo. Di conseguenza dalle loro cessioni potrebbe arrivare un tesoretto importante da investire sul mercato. Fra i principali indiziati a lasciare la Juventus c'è il difensore Merih Demiral, il quale ha lasciato intendere che vorrebbe giocare titolare. Avendo davanti giocatori come Bonucci, De Ligt e Chiellini per il nazionale turco sarà difficile giocare titolare.

Per questo potrebbe lasciare la società bianconera per una nuova esperienza professionale. Non mancano gli estimatori per l'ex Sassuolo. In Inghilterra interesserebbe all'Everton, in Italia invece potrebbe presentare un'offerta per il giocatore l'Atalanta. La Juventus lo valuta circa 40 milioni di euro, somma evidentemente importante ma giustificata dalla qualità del difensore.

Demiral potrebbe trasferirsi all'Atalanta

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato fra le società interessate all'acquisto di Merih Demiral troviamo anche l'Atalanta. I bergamaschi starebbero pensando al nazionale turco soprattutto in caso di cessione di Christian Romero. Il difensore argentino infatti interessa al Manchester United, che potrebbe presentare un'offerta da 45 milioni di euro per il giocatore.

In tal caso gran parte della somma sarebbe utilizzata per l'acquisto di Demiral. Fra l'altro il nazionale turco ha uno stipendio sostenibile per l'Atalanta, per questo potrebbe essere un acquisto utile. La crescita tecnica dei bergamaschi potrebbe convincere il giocatore ad accettare un'eventuale offerta. Non è da scartare la possibilità che Atalanta e Juventus effettuino altre trattative di mercato oltre a quella eventuale per Demiral.

Ad esempio la società bianconera sarebbe interessata a Robin Gosens. Il terzino sinistro potrebbe essere una possibilità concreta qualora dovesse essere ceduto il nazionale brasiliano Alex Sandro.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche ad altre partenze durante il Calciomercato estivo. Sarebbero considerati cedibili diversi giocatori, fra questi Mattia De Sciglio, Aaron Ramsey e Marco Pjaca.

Per il terzino potrebbe esserci un'esperienza professionale in Inghilterra, così come per il gallese. Si parla infatti di un possibile interesse dell'Arsenal per il centrocampista, valutato circa 16 milioni di euro dalla Juventus. La punta croata potrebbe invece ritornare al Genoa, squadra in cui ha giocato la scorsa stagione.