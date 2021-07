La Juventus nei prossimi giorni potrebbe iniziare a definire la strategia di mercato in vista della prossima stagione. Nelle ultime settimane l'Europeo ha evidentemente condizionato i piani della società bianconera, anche perché uno dei maggiori indiziati a trasferirsi in bianconero è stato protagonista nella vittoria dell'Europeo dell'Italia. Ci si riferisce a Manuel Locatelli per il quale nei prossimi giorni Sassuolo e Juventus dovrebbero incontrarsi con lo scopo di definire l'eventuale trasferimento del centrocampista in bianconero. Locatelli potrebbe aggiungersi quindi ai vari Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot mentre Arthur Melo potrebbe partire in prestito.

Si parla infatti di un interesse concreto del Paris Saint Germain, che però non vorrebbe investire sul cartellino del giocatore. Oltre a Bentancur e a Rabiot dovrebbe rimanere alla Juventus la prossima stagione anche Weston McKennie. Il centrocampista americano non partirebbe come titolare ma sarebbe considerato utile dal tecnico Massimiliano Allegri anche per la sua capacità di essere decisivo entrando dalla panchina.

McKennie dovrebbe rimanere alla Juventus

La Juventus la prossima stagione dovrebbe avere in rosa Weston McKennie. Arrivato lo scorso Calciomercato estivo dallo Schalke 04 in prestito con diritto di riscatto, la Juventus lo ha acquistato a titolo definitivo qualche settimana fa.

L'americano ha dimostrato di essere un giocatore importante. Fra l'altro le sue caratteristiche tecniche potrebbero essere molto utili ad Allegri in quanto McKennie è molto bravo negli inserimenti nell'area avversaria. Di conseguenza, come già dimostrato nella stagione 2020-2021, può garantire gol importanti alla squadra bianconera.

Non dovrebbe partire come titolare, probabile infatti che Allegri almeno inizialmente possa scegliere come titolari Bentancur e Rabiot. A questi potrebbe aggiungersi Locatelli qualora dovesse essere acquistato dalla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche il settore avanzato durante il calciomercato estivo.

Le strategie di mercato dipenderanno dall'eventuale permanenza o meno di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese dovesse rimanere, potrebbe arrivare una quarta punta a prezzo vantaggioso. Si valuta infatti un profilo giovane, che sappia accettare la panchina e che abbia un costo di cartellino - e ingaggio - accettabile. Il preferito sembra essere Kaio Jorge, considerato uno dei migliori giovani del calcio brasiliano. Il suo contratto scade a dicembre 2021, per questo il Santos, proprietario del suo cartellino, potrebbe cederlo per circa 10 milioni di euro.