La Juventus nei prossimi giorni potrebbe ufficializzare il suo primo acquisto del Calciomercato estivo. Si attende solo l'ufficialità per l'ingaggio a parametro zero del difensore classe 2003 Tarik Muharemovic, andato in scadenza di contratto con il Wolfsberger a giugno 2021. Il difensore serbo andrà a rinforzare almeno inizialmente l'under 23 bianconera.

Sarebbe un acquisto importante, anche perché è considerato uno dei giovani più interessanti del calcio europeo. Non è un gigante della difesa, ma ha caratteristiche tecniche che piacciono molto alla società bianconera: bravo nell'impostazione di gioco, piede mancino, ha una personalità evidente nonostante la sua giovane età.

Potrebbe ritornare molto utile al tecnico Lamberto Zauli.

Tarik Muharemovic è di nazionale serba, vanta già una discreta esperienza nelle nazionali giovanili, ma ha anche il passaporto sloveno. Questo gli permette quindi di essere tesserato da comunitario. Di recente il giocatore ha ufficializzato il proprio arrivederci all'Austria tramite il suo profilo Instagram.

Muharemovic dedica un messaggio al Wolfsberger

'Grazie Wolfsberger. Non dimenticherò mai questo tempo insieme'. Queste le dichiarazioni di Tarik Muharemovic dedicate alla sua oramai ex squadra del Wolfsberger. Il giocatore infatti ha ufficializzato il proprio addio alla società austriaca tramite il suo account su Instagram. Per il difensore ci sarà una nuova esperienza professionale in una società importante come la Juventus.

È stato praticamente definito l'ingaggio del giocatore da parte della Juventus, mancherebbe solo l'ufficialità. Sarà un rinforzo per la Juventus under 23, avrà quindi la possibilità di crescere in un campionato importante come quello della Serie C.

Vrioni ceduto allo Wsg Swarovski Tirol

La Juventus intanto ha ufficializzato un'altra cessione dopo quella di Zanimacchia alla Cremonese: l'attaccante Giacomo Vrioni si è trasferito in prestito allo Wsg Swarovski Tirol, società che gioca nel massimo campionato austriaco.

Prestito per un anno per la punta, che nella stagione 2020-2021 ha subito un infortunio che ne ha condizionato l'impiego. Nonostante questo, il giocatore ha avuto modo di dare il suo contributo alla Juventus under 23, segnando un gol contro la Carrarese in campionato.

Vrioni era arrivato alla società bianconera dalla Sampdoria nel gennaio 2020 e ha dimostrato di essere un giocatore importante per la seconda squadra Under 23. L'esperienza professionale in Austria potrebbe aiutarlo nella definitiva maturazione calcistica.