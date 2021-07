La Juventus in questa sessione di mercato cercherà di cogliere alcune opportunità. Infatti, come ha spiegato Federico Cherubini, il club bianconero non farà spese folli. Dunque, quello della Juventus sarà un mercato mirato che servirà più che altro a puntellare la rosa. Uno dei giocatori che in queste settimane è stato accostato ai bianconeri è Miralem Pjanic. Il bosniaco avrebbe anche avuto un contatto telefonico con Massimiliano Allegri. Inoltre, il Barcellona non lo riterrebbe più centrale nel suo progetto e per questo motivo potrebbe decidere di cederlo in prestito.

Per Pjanic si sarebbero fatte avanti anche Milan e Inter, ma il giocatore avrebbe rifiutato perché vorrebbe tornare alla Juventus.

La Juventus vorrebbe rinforzare il centrocampo

La Juventus ha già una rosa altamente competitiva e Federico Cherubini ha spiegato che la società potrebbe anche non fare mercato. Anche se i bianconeri sicuramente cercheranno di sfruttare alcune opportunità di mercato e in particolare la volontà sarebbe quella di rinforzare il centrocampo. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Manuel Locatelli, ma attenzione anche al possibile ritorno di Miralem Pjanic. Il giocatore vorrebbe lasciare il Barcellona proprio per tornare a Torino. Dunque questa pista andrà monitorata con grande attenzione.

La Juventus potrebbe riprendere Pjanic con un prestito biennale, ma il calciatore dovrebbe abbassarsi un po' lo stipendio. Se questa trattativa dovesse andare in porto il bosniaco tornerebbe a Torino a distanza di un anno dal suo passaggio in blaugrana. Alla Juventus Pjanic ritroverebbe non solo Allegri, ma gran parte dei suoi ex compagni con cui la sintonia era ottima.

Locatelli nome in cima alla lista di Allegri

Massimiliano Allegri per rinforzare il suo centrocampo vorrebbe Manuel Locatelli. Ma arrivare al ragazzo classe 98 non sarà semplicissimo, visto che il Sassuolo vuole 40 milioni e non sembra intenzionato a cederlo in prestito con obbligo di riscatto. Inoltre, su Locatelli ci sarebbero anche gli occhi di molti club esteri.

In modo particolare si sarebbe fatto avanti l'Arsenal presentando al Sassuolo un'offerta molto importante. Chiaramente la Juventus non parteciperà ad aste e nelle prossime settimane potrebbe parlane nuovamente con il Sassuolo per cercare di trovare un'intesa. Dopodiché bisognerà capire qual sarà la volontà del giocatore che sembra intenzionato a non accettare destinazioni estere. La decisione di Locatelli sarà determinante per capire quale sarà la sua destinazione futura. In ogni caso, i tifosi della Juventus dovranno aspettare ancora un po' prima di capire se il centrocampista classe 98 approderà a Torino oppure no, visto che il ragazzo adesso è concentrato sulla sua avventura con la nazionale italiana.