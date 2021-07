La Juventus è attesa da settimane importanti in tema Calciomercato estivo. Definito l'aumento di capitale da 400 milioni di euro e la nomina di Maurizio Arrivabene come nuovo amministratore delegato, è tempo per la società bianconera di dedicarsi al mercato, tenendo sempre conto del bilancio d'esercizio. La società bianconera difficilmente investirà in maniera pesante, se non a fronte di cessioni importanti. In questo momento il principale indiziato a lasciare la Juventus in estate sarebbe Merih Demiral. A dichiararlo è il giornalista sportivo Luca Momblano che ha sottolineato come il difensore turco lascerà al 100% la società bianconera.

Ha poi spiegato anche i motivi della valutazione di mercato importante per il giocatore (la Juventus vorrebbe almeno 40 milioni di euro dalla sua cessione). Momblano ha infatti dichiarato che, della somma che arriverà dalla partenza di Demiral, il 30-35% andrà al Sassuolo in base all'intesa raggiunta fra le due società al momento del trasferimento del nazionale turco alla Juventus nell'estate 2019. Lo stesso giornalista sportivo ha sottolineato che non è da scartare la possibilità che Demiral si trasferisca al Manchester City.

Demiral possibile contropartita tecnica per l'acquisto di Gabriel Jesus

"Farei attenzione anche a Gabriel Jesus, anche in chiave Demiral. So che quando c’era ancora Paratici, il Manchester City aveva avuto un colloquio durato più di un mese per il difensore turco".

Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile trasferimento di Merih Demiral al Manchester City. Secondo il giornalista sportivo, il difensore potrebbe diventare la contropartita tecnica per l'acquisto da parte della Juventus della punta Gabriel Jesus. Il brasiliano piace da tempo alla società bianconera e potrebbe essere un profilo ideale in caso di partenza di Cristiano Ronaldo.

In merito invece a Vlahovic, Momblano ha sottolineato che la punta avrebbe rifiutato l'offerta di rinnovo contrattuale della Fiorentina. Al momento però la società toscana non sarebbe interessata a cedere il giocatore. Infine, il giornalista sportivo ha parlato anche del possibile arrivo di Nikola Milenkovic alla Juventus. Ha infatti dichiarato: "Sul difensore la società bianconera si è defilata ma magari può ritornare di moda".

Il mercato della Juventus

E, a proposito di Cristiano Ronaldo, nei prossimi giorni la punta portoghese ufficializzerà la sua decisione alla Juventus in merito ad un sua eventuale permanenza o meno nella società bianconera. Si parla di un interesse concreto del Paris Saint Germain. La Juventus potrebbe cederlo per circa 30 milioni di euro, somma che ritornerebbe utile per acquistare un'alternativa di qualità. Come sottolineato da Momblano, i giocatori che piacciono alla Juventus come possibili sostituti del portoghese sono Vlahovic e Gabriel Jesus.