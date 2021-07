La Juventus, nelle prossime settimane, cercherà di rinforzare soprattutto il centrocampo: il nome in cima alla lista dei desideri resta quello di Manuel Locatelli.

Ma nelle ultime ore, al club bianconero è stato accostato anche il nome di Luis Alberto. Il calciatore non è ancora andato in ritiro con la Lazio e questo ha scatenato diversi rumors di mercato. Alla Juventus piacerebbe Luis Alberto, che è un profilo di alto livello, ma per ora la Vecchia Signora non si sarebbe mossa per il centrocampista spagnolo.

Cherubini sarebbe attualmente al lavoro solo per Locatelli e dopo la fine dell'Europeo la trattativa dovrebbe entrare nel vivo.

La Juventus vuole Locatelli

La Juventus, in queste settimane, si è mossa concretamente per Manuel Locatelli. I bianconeri hanno incontrato il Sassuolo senza, però, trovare un accordo definitivo. Le parti si rivedranno dopo l'Europeo. La volontà del giocatore sarà decisiva per il buon esito della trattativa, visto che lui vorrebbe fortemente approdare alla Juventus.

La testata spagnola Todosfichajes si dice certa del fatto che i bianconeri risuciranno a strappare il centrocampista classe '98 al Sassuolo. Per farlo la Juventus dovrebbe versare 40 milioni per battere la concorrenza di Arsenal e Borussia Dortmund. La parola definitiva sulla trattativa arriverà solo dopo la finale di Euro2020. Quello che sembra certo è Massimiliano Allegri voglia Manuel Locatelli per schierarlo in un centrocampo a tre con Adrien Rabiot e Rodrigo Bentancur.

Intanto molti bianconeri si godono le vacanze

La dirigenza della Juventus è al lavoro per fare mercato, anche se non sarà facile vista la crisi economica. I bianconeri sarebbero tranquilli anche sul fronte uscite, visto che - come ha spiegato Federico Cherubini - non ci sarebbero segnali di addio da parte di Cristiano Ronaldo.

CR7, così come molti suoi compagni, è attualmente in vacanza. Il portoghese, tramite i social, ha condiviso diverse foto che lo ritraggono mentre si rilassa in barca. La cosa che, però, ha colpito i tifosi della Juventus è che spesso Cristiano Ronaldo posti delle foto in bianconero e questo per molti sarebbe un indizio suo suo futuro.

Per ora non ci sono novità in questo senso e tutto lascia pensare che Cristiano Ronaldo possa restare alla Juventus fino al 2022.

Nei prossimi giorni, inoltre, il club bianconero dovrebbe vedere Jorge Mendes agente di CR7 per sciogliere definitivamente le riserve sul futuro del fenomeno di Madeira. Se - come sembra - effettivamente Cristiano Ronaldo resterà a Torino nelle prossime settimane tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri.