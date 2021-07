La Juventus è attesa da una settimana importante in tema calciomercato. Il direttore sportivo Federico Cherubini, infatti, dovrebbe incontrare Jorge Antun, agente sportivo di Paulo Dybala, per definire l'eventuale rinnovo contrattuale della punta argentina. Non solo, sarebbe atteso un ulteriore incontro con il Sassuolo per definire l'eventuale trasferimento di Locatelli alla società bianconera. Attualmente ci sarebbe distanza fra gli emiliani e i piemontesi sulla valutazione di mercato del giocatore. Per questo la Juventus starebbe valutando anche alternative al nazionale italiano.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera ci sono Miralem Pjanic e Houssem Aouar. Il centrocampista del Barcellona non è considerato utile al progetto sportivo catalano e potrebbe lasciare la Spagna anche in prestito. Il giocatore del Lione, invece, vorrebbe lasciare la società francese per una nuova esperienza professionale. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, Aouar potrebbe difficilmente arrivare alla Juventus, indipendentemente dall'approdo o meno di Locatelli in bianconero. Sul francese infatti sarebbe in vantaggio il Tottenham dell'ex direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici.

Paratici vorrebbe acquistare Aoaur

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il nuovo direttore generale del Tottenham Fabio Paratici avrebbe individuato in Houssem Aouar un possibile rinforzo per la squadra inglese.

Il dirigente sarebbe pronto ad offrire al Lione uno scambio di mercato che porterebbe Aoaur al Tottenham e Ndombelè al Lione. Quest'ultimo quindi ritornerebbe nella squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta. Il Tottenham infatti investì nell'estate 2019 ben 60 milioni di euro per acquistarlo dalla società francese. Su Aouar però ci sarebbe l'interesse anche dell'Arsenal, potrebbe quindi definirsi una sfida fra società londinesi per l'acquisto del centrocampista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il mercato della Juventus

La Juventus intanto valuta un altro profilo per il centrocampo. Piace molto Renato Sanches, centrocampista protagonista all'Europeo con la nazionale del Portogallo. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro. La società bianconera è al lavoro anche per definire alcune cessioni. L'obiettivo è ricavare un tesoretto da investire sul mercato.

Potrebbero lasciare la società Daniele Rugani, Marco Pjaca, Merih Demiral e Aaron Ramsey. Il difensore potrebbe finire al Betis Siviglia, la punta croata invece interessa al Torino. Si punta invece ad incassare almeno 35 milioni di euro dal nazionale turco, che piace all'Everton. Il gallese invece potrebbe trasferirsi all'Arsenal per circa 16 milioni di euro.