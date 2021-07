Il Calciomercato estivo potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. Si attenderà infatti il ritorno dalle vacanze dei giocatori che sono stati impegnati nella Coppa America e nell'Europeo, anche per definire il loro eventuale futuro professionale. A tenere banco è il possibile addio di Kylian Mbappé al Paris Saint Germain. La punta francese non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2022. Il rischio è che possa lasciare il Paris Saint Germain a parametro zero alla fine della prossima stagione. Altro nome molto chiacchierato sul mercato è quello di Erling Haaland che, a differenza di Mbappé, non ha partecipato all'Europeo in quanto la Norvegia non si è qualificata.

Difficile però che la punta norvegese possa lasciare il Borussia Dortmund già durante questo calciomercato estivo. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i tedeschi lo hanno dichiarato incedibile e potrebbero venderlo nel 2022. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto della Juventus, che starebbe pensando al norvegese come sostituto di Cristiano Ronaldo.

La Juventus sarebbe interessata ad Haaland per il 2022

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la possibilità di acquistare Erling Haaland la prossima stagione. Potrebbe definirsi una sfida di mercato con il Real Madrid per l'acquisto del giocatore del Borussia Dortmund, che ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro attivabile a giugno 2022.

Una somma importante, ma che probabilmente è inferiore al valore di mercato che potrebbe avere Haaland nella prossima stagione. La punta norvegese, infatti, già attualmente ha un prezzo di mercato di 100 milioni di euro. La Juventus starebbe pensando al giocatore del Borussia Dortmund come possibile sostituto di Cristiano Ronaldo qualora il portoghese dovesse lasciare Torino a giugno 2022.

D'altronde il portoghese va in scadenza alla fine della prossima stagione e attualmente non ci sarebbero i presupporti per un suo rinnovo contrattuale con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

Intanto la Juventus è al lavoro anche in previsione stagione 2021-2022 e dovrà necessariamente rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

La società bianconera però deve tener conto del bilancio d'esercizio, di conseguenza sarà importante anche cedere i giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero. In questo momento sono quattro i giocatori considerati cedibili dalla Juventus. Il primo nome è quello è di Merih Demiral, che potrebbe trasferirsi all'Everton. Anche Ramsey è destinato a lasciare i bianconeri, anche se l'ingaggio da sette milioni di euro a stagione del gallese non agevola una sua eventuale cessione. Potrebbe arrivare una buona somma anche dalle eventuali partenze di Rugani e Pjaca.